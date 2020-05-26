Российские регионы возвращаются к жизни без карантина. ФАН-ТВ

В России некоторые регионы страны уже приступили к постепенному снятию ограничений, вызванных коронавирусом. К нормальной жизни возвращаются десятки регионов, например Красноярск. Там свою работу уже начали и салоны красоты, правда, теперь они соблюдают строгие требования: костюм, тапки, шапочки, перчатки, маска — теперь униформа сотрудников. Руководство обязано измерять всем температуру, создавать безопасный интервал для клиентов, а также постоянно дезинфицировать и проветривать помещение. Радость жителей Красноярска передать сложно, Александр рассказал, что умолял кого-нибудь его подстричь, но дождался открытия любимого барбершопа.

«Конечно, в первый же день позвонил рано-рано утром. Проснулся и записался в барбершоп свой любимый и пришел на стрижку», — радуется молодой человек.

Снятие ограничений коснулись и Челябинска. В этом городе уже несколько дней число заболевших коронавирусом держится в «зеленой зоне». В Челябинске разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, конечно же, не без социального дистанцирования. Жителям Челябинска, как и любых других регионов, тоже было непросто переждать карантин.

«Приходилось скрываться от полиции по паркам, бегать от них. Они догоняли, запрещали заниматься на тренажерах, но очень хотелось. Сильно хотелось», — признается житель Челябинска Максим Максимов.

Согласно заявлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, 44 из 85 российских регионов уже могут приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных в России из-за пандемии коронавируса COVID-19.