Москва, 26 мая. Казаки сыграли решающую роль в расширении границ Российской империи, став уникальным «явлением», которое позволило государству достичь огромных размеров. К такому выводу пришли в китайском издании Sohu.

«ПолитРоссия» приводит перевод материала китайских коллег. Авторы публикации напоминают о широко распространенной точке зрения на казаков как на «особый субэтнос, впоследствии ставший этносом». Такого воззрения придерживался, в частности, русский поэт Николай Гумилев, который выдвинул версию, что казаки появились в результате смешения русских переселенцев и кавказских косогов, сбежавших в донские степи с Кубани.

Казаки служили царю и охраняли госграницы. По словам китайских журналистов, они были авангардом русской колонизации и продвигались в южном и восточном направлениях, словно ведя за собой государство. Это в 18 веке осознал Петр I и начал использовать их военную силу в личных целях.

В начале столетия донское казачество существовало по собственным законам и состояло лишь в военном союзе с Россией, но Петр положил конец этой независимости.

В КНР с восхищением отметили многогранность представителей казачества, которые были не только самыми лихими кавалеристами, но и успешно служили в разведке, артиллерии, пехоте и даже в авиации. Поэтому без казаков не обходилось практически ни одно крупное сражение или война.

Авторы публикации пишут, что отношение к казакам изменилось после окончания Второй мировой войны, когда были насильно были выданы англичанами и американцами Советскому Союзу казаки, которые воевали на стороне Гитлера в военные годы.

После распада Советского Союза, уже в новой России, власть взяла курс на возрождение казачества. В 90-е годы, когда на российских границах началась война, казаки выступили против чеченских бандформирований. При этом они воевали по своей воле.

За несколько месяцев непрерывных сражений знаменитый Ермоловский батальон из кубанских и терских казаков стал настоящей грозой кавказцев, отметили в КНР. Казаки шли воевать не за какие-то материальные интересы, а ради защиты родных станиц и славянского населения.

Казаки и сегодня успешно служат в российских войсках. Специально для них была сшита казацкая форма, вернулась нагайка, которая всегда была важным атрибутом. Они остаются символом мужества, патриотизма и являются примером для подрастающего поколения россиян.