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ФАН публикует видео с места катастрофы вертолета Ми-8 на Чукотке

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ФАН публикует жуткое видео с места катастрофы вертолета Ми-8 на Чукотке

Анадырь, 26 мая. Вертолет Ми-8 ВКС РФ совершил жесткую посадку в аэропорту Чукотки. Видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

На опубликованных кадрах видно, как пожарные тушат вертолет. Они заливают пеной части разбившегося при столкновении с землей воздушного судна. На земле находятся тела погибших.

Инцидент произошел ранним утром 26 мая в аэропорту имени Рытхэу. Все четыре человека, которые находились на борту вертолета, погибли.

ФАН публикует жуткое видео с места катастрофы вертолета Ми-8 на Чукотке

По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность. Комиссия Минобороны России займется расследованием причин ЧП. Специалисты проверят информацию на черных ящиках.

ФАН публикует жуткое видео с места катастрофы вертолета Ми-8 на Чукотке

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