ФАН публикует жуткое видео с места катастрофы вертолета Ми-8 на Чукотке

Анадырь, 26 мая. Вертолет Ми-8 ВКС РФ совершил жесткую посадку в аэропорту Чукотки. Видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

На опубликованных кадрах видно, как пожарные тушат вертолет. Они заливают пеной части разбившегося при столкновении с землей воздушного судна. На земле находятся тела погибших.

Инцидент произошел ранним утром 26 мая в аэропорту имени Рытхэу. Все четыре человека, которые находились на борту вертолета, погибли.

По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность. Комиссия Минобороны России займется расследованием причин ЧП. Специалисты проверят информацию на черных ящиках.