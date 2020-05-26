Во Вьетнаме восхитились хитрой защитой российских авиационных двигателей от копирования

Ханой, 26 мая. Российские инженеры придумали крайне эффективный способ защиты своих авиационных двигателей от копирования. Подробнее о разработанной схеме рассказали вьетнамские журналисты.

Они отметили, что авиационные двигатели — слабое место Китая, который так и не научился создавать конкурентоспособные агрегаты. Поэтому Пекин не стесняется приобретать боевые самолеты у иностранных производителей, в том числе у России.

«Китай проявил большой интерес к российским двигателям AL-41F1S и изъявил желание их приобрести. Москва ответила, что продаст их только вместе с истребителями Су-35», — отмечается в статье во вьетнамском издании Soha, перевод которой представляет «ПолитРоссия».

Кроме того, Китай не раз уличали в заимствовании чужих технологий, поэтому российские инженеры придумали следующий хитрый ход. Как с восхищением пишут вьетнамские журналисты, «сердце» двигателя спрятали в такое место, что добраться до него невозможно без повреждений.

Стоит отметить также, что копирование авиационных силовых агрегатов — настолько сложный процесс, что далеко не у каждого получится создать копию хорошего качества.

Авторы статьи заметили, что Китай теперь всеми силами старается сократить зависимость от российских технологий. В частности, вкладывает немалые суммы в разработку двигателей и отдельных компонентов к ним, а также планирует использовать гражданскую авиационную промышленность как плацдарм для военных разработок. Китайскими турбинными лопатками уже заинтересовались в ФРГ.

Ранее стало известно, что Россия начала постройку первого опытного образца стратегического «стелс»-бомбардировщика в рамках программы «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА, изделие 80). Ожидается, что окончательная сборка машины завершится в следующем году.