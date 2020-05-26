«Рот Фронт» намерен через суд запретить Roshen использовать этикетку конфет «Ромашки»

Москва, 26 мая. Российская кондитерская фабрика «Рот Фронт» подала в суд на украинскую компанию Roshen из-за этикетки конфет. Как говорится в материалах суда, «Рот Фронт» хочет запретить Roshen использовать для своей продукции этикетку.

Дизайн обертки схож с оформлением российских конфет «Ромашки». Напомним, в 2017 году российская кондитерская фабрика добилась запрета на использование этикетки украинской компанией. Однако, по итогам апелляции решение было аннулировано. Инстанция постановила, что эти два торговых знака не похожи друг на друга.

Ранее хозяйственный суд Киева удовлетворил иск кондитерской корпорации Roshen, основателем которой является бывший президент Украины Петр Порошенко, о праве интеллектуальной собственности на товарный знак в виде красного цвета в упаковке.

Компания давно пыталась зарегистрировать спорный товарный знак, однако в ответ получала от «Укрпантента» и министерства экономического развития и торговли отказы. Спустя долгое время попыток суд наконец дал Roshen исключительное право перевязывать торты красной лентой.

Отмечается, что под действие знака попадают все пленки, сделанные из различного материала. В Roshen, таким образом, зарезервировали за собой право перевязывать упаковки кондитерских изделий лентой этого цвета.

Напомним, корпорация является одним из крупнейших производителей кондитерских изделий Украины и Восточной Европы, входит в тридцатку крупнейших производителей кондитерских изделий мира. Главный офис компании расположен в Киеве. Продукция Roshen представлена в более чем 30 странах, включая Казахстан, Белоруссию, США, Молдавию, Китай, Израиль, Латвию, Литву, Иорданию, Японию.