Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Коронавирус 26 мая в РФ и мире: статистика, количество смертей, последние новости

42
0 Оставить комментарий

Коронавирус 26 мая в РФ и мире: статистика, количество смертей, последние новости

Швеция столкнулась с ростом безработицы и резким экономическим спадом, Соединенные Штаты планируют отправить в Россию еще 150 аппаратов искусственной вентиляции легких. Подробнее о ситуации в мире и России — в материале Федерального агентства новостей.

Ситуация по коронавирусу в мире на утро 26 мая

— Всего зараженных 5 592 256 (+87 792 за сутки)

— Скончались 349 815 (+3058 за сутки) человек

— Выздоровевших 2 368 981 (+63 880 за сутки) пациент

Данные по России на утро 26 мая

На 26 мая 2020 года число заболевших на территории Российской Федерации составляет 362 342 (+8915), выздоровело 131 129 (+12 331), умерло 3807 (+174). Лидерство по числу новых заболеваний за сутки занимают Москва (+2830), Московская область (+817) и Санкт-Петербург (+363).

Коронавирус 26 мая в РФ и мире: статистика, количество смертей, последние новости

Данные по Украине на 26 мая

По информации министерства здравоохранения страны, официально на Украине на утро 26 мая было зафиксировано 21 584 (+339 за сутки) случая заражения новым типом коронавируса. Всего в стране скончалось 644 человек (+21 за сутки), всего выздоровело 7575 (+341 за сутки). Лидерами по числу заболеваний стали Черновицкая область (3101 случай), Киев (2710 случая) и Киевская область (1458 случаев).

Швеция столкнулась с проблемами

Несмотря на отказ Швеции от карантина в период пандемии нового типа коронавируса, страна столкнулась с серьезным экономическим спадом, а также с ростом безработицы. Все это может привести к мощнейшему кризису. Об этом сообщает Bloomberg.

Уровень безработицы в Швеции с учетом сезонных колебаний поднялся до 7,9%, что оказалось даже выше прогнозов. При этом без учета сезонных факторов показатель и вовсе составил 8,2%. Больше всего на экономике отразилась ситуация в сфере туризма и ресторанном бизнесе.

Коронавирус 26 мая в РФ и мире: статистика, количество смертей, последние новости

При этом, по мнению издания, ситуация в Швеции может еще больше ухудшиться. Безработица может вырасти до 17%, если в ближайшее время не будет увеличен спрос.

Американские ИВЛ

26 мая США отправят в Россию еще 150 аппаратов ИВЛ в рамках оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Всего американские власти безвозмездно передадут РФ аппараты и комплектующие на 5,6 миллиона долларов. Оборудование произведено американской компанией Vyaire Medical.

Ранее заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ Сергей Рябков выразил признательность Соединенным Штатам за оказываемое на нынешнем этапе содействие.

Новости партнеров

Новости партнеров