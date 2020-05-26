Коронавирус 26 мая в РФ и мире: статистика, количество смертей, последние новости

Швеция столкнулась с ростом безработицы и резким экономическим спадом, Соединенные Штаты планируют отправить в Россию еще 150 аппаратов искусственной вентиляции легких. Подробнее о ситуации в мире и России — в материале Федерального агентства новостей.

Ситуация по коронавирусу в мире на утро 26 мая

— Всего зараженных 5 592 256 (+87 792 за сутки) — Скончались 349 815 (+3058 за сутки) человек — Выздоровевших 2 368 981 (+63 880 за сутки) пациент

Данные по России на утро 26 мая

На 26 мая 2020 года число заболевших на территории Российской Федерации составляет 362 342 (+8915), выздоровело 131 129 (+12 331), умерло 3807 (+174). Лидерство по числу новых заболеваний за сутки занимают Москва (+2830), Московская область (+817) и Санкт-Петербург (+363).

Данные по Украине на 26 мая

По информации министерства здравоохранения страны, официально на Украине на утро 26 мая было зафиксировано 21 584 (+339 за сутки) случая заражения новым типом коронавируса. Всего в стране скончалось 644 человек (+21 за сутки), всего выздоровело 7575 (+341 за сутки). Лидерами по числу заболеваний стали Черновицкая область (3101 случай), Киев (2710 случая) и Киевская область (1458 случаев).

Швеция столкнулась с проблемами

Несмотря на отказ Швеции от карантина в период пандемии нового типа коронавируса, страна столкнулась с серьезным экономическим спадом, а также с ростом безработицы. Все это может привести к мощнейшему кризису. Об этом сообщает Bloomberg.

Уровень безработицы в Швеции с учетом сезонных колебаний поднялся до 7,9%, что оказалось даже выше прогнозов. При этом без учета сезонных факторов показатель и вовсе составил 8,2%. Больше всего на экономике отразилась ситуация в сфере туризма и ресторанном бизнесе.

При этом, по мнению издания, ситуация в Швеции может еще больше ухудшиться. Безработица может вырасти до 17%, если в ближайшее время не будет увеличен спрос.

Американские ИВЛ

26 мая США отправят в Россию еще 150 аппаратов ИВЛ в рамках оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Всего американские власти безвозмездно передадут РФ аппараты и комплектующие на 5,6 миллиона долларов. Оборудование произведено американской компанией Vyaire Medical.

Ранее заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ Сергей Рябков выразил признательность Соединенным Штатам за оказываемое на нынешнем этапе содействие.