Доктор Зайцев предупредил о смертельной опасности сквозняков

Москва, 26 мая. Долгое пребывание на сквозняке может стать причиной серьезного воспаления, которое без лечения приведет к тяжелым осложнениям или даже летальному исходу. Об этом рассказал врач высшей категории, отоларинголог и кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Он объяснил, что приятный для человека легкий сквозняк является настоящим стрессом для его ЛОР-органов, мышц и нервов и может обернуться переохлаждением и серьезными воспалительными процессами. Особенно сильно может реагировать на выхолаживание мышечная ткань.

«Если говорить не про ЛОР-органы, то первое, что может быть — это миозит или воспаление мышечной ткани. Как правило, реагируют либо лицевые мышцы, либо шея и затылок. Часто воспаляется грудино-ключично-сосцевидная мышца — это боковые части шеи, трапециевидная мышца со стороны затылка, и все, что ниже, вплоть до широчайшей мышцы спины», — пояснил доктор в комментарии для «НьюИнформ».

От воздействия холодного воздуха страдают также лимфоузлы, слюнные железы и даже десны. Несвоевременное обнаружение проблемы и запоздалое лечение воспалений каждого из этих органов может потребовать оперативного хирургического вмешательства.

Отдельно Зайцев рассказал о воспалении нервов. По его словам, воспаление лицевого нерва может привести к парезу или параличу. Такое часто происходит, когда человек летит в самолете, засыпает, и на протяжении длительного времени ему на щеку дует кондиционер.

«Казалось бы, спит, ему комфортно, а потом лицо перекашивает. Также может воспаляться тройничный нерв. Это не так заметно внешне, но проявляется выраженным болевым синдромом. В этом случае даже простейшие мимические движения могут быть очень болезненными», — предупредил медик.

Безусловно, страдают от сквозняка и ЛОР-органы. Об этом свидетельствуют острый ринит или воспаление слизистой носа. Ринит может привести к синуситу, чаще — гаймориту.

У детей и подростков может воспалиться носоглотка и аденоиды. Воспалившиеся аденоиды увеличиваются и перекрывают носоглотку, не позволяя ребенку дышать носом.

«По задней стенке глотки начинает стекать слизь, и, если она попадает в ухо, возникает явление тубоотита — воспаление среднего уха и слуховой трубы», — пояснил врач.

Специалист уточнил, что в случае возникновения неприятных ощущений после пребывания на сквозняке моментально обращаться к врачу необязательно. Если воспаление не серьезное, то за ночь оно пройдет само собой или с симптоматическим лечением. Беспокоиться следует, если через сутки симптомы не проходят, а остаются прежними или даже усиливаются.

Зайцев призвал по возможности избегать сквозняков и исключить холодные напитки, которые «отлично работают» в качестве катализатора воспалений вместе с холодным воздухом.