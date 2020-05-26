Скрывающийся от правосудия в Лондоне сотрудник ФБК Ашурков задолжал £2,8 миллиона

Лондон, 26 мая. Исполнительный директор так называемого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом) Владимир Ашурков, который скрывается от правосудия в Лондоне, накопил 2,8 миллиона фунтов стерлингов долгов перед британскими властями и кредиторами. Об этом свидетельствуют отчетные документы его британских фирм.

Напомним, Ашурков получил политическое убежище в Великобритании в 2015 году. Дело в том, что сотрудника ФБК обвинили в присвоении 10 миллионов рублей, пожертвованных на избирательную кампанию 2013 года скандального блогера Алексея Навального. От правосудия Ашурков скрылся с гражданской женой Александриной Маркво, которая тоже успела стать фигуранткой уголовного дела — ее обвинили в хищении бюджетных средств, выделенных на организацию творческих конкурсов в парках Москвы.

Еще до бегства из России сотрудник ФБК зарегистрировал в Лондоне фирму StepJockey, занимающуюся пропагандой здорового образа жизни. В совет директоров организации Ашурков вошел в 2015 году. Всего в стартап, зарегистрированный в 2013 году, вложили 1,32 миллиона фунтов. Осенью прошлого года фирма была ликвидирована с дефицитом почти 1,8 миллиона фунтов. Из этой суммы StepJockey задолжала 633 тысячи кредиторам, 1,13 миллиона акционерам и 20 тысяч фунтов британском управлению по налогам и таможенным сборам. Кроме того, долги по зарплате составили 17,7 тысячи фунтов, тогда как активы фирмы оцениваются лишь в 12,9 тысячи, передает RT.

Весной 2015 года Ашурков зарегистрировал издательство Lester Partners LTD, позднее организацию возглавила Маркво. По состоянию на март 2019 года, долги издательства составляли 863 тысячи фунтов. При этом, согласно последнему финансовому отчету фирмы, срочные долги организации превышают ее активы на 97 тысяч фунтов. Примечательно, что в открытых источниках не отображается, какие книги и когда издавало Lester Partners LTD.

В 2017 году Маркво совместно с участницей скандально известной группы Pussy Riot Надеждой Толоконниковой основала в Лондоне компанию Inside Pussy Riot LTD. Эта фирма организует театральные постановки. В репертуаре значится иммерсивное шоу про Pussy Riot, созданное совместно с группой Les Enfants Terrible. Согласно данным за 2019 год, организация накопила 106 тысяч фунтов срочных долгов, которые необходимо выплатить за 12 месяцев.

Единственной лондонской фирмой Ашуркова и Маркво, остающейся на плаву, сейчас является Bird&Carrot. Организация специализируется на театральных и музыкальных мероприятиях. Активы этой компании превышают обязательства на 7,6 тысячи фунтов, однако год назад эта сумма была почти в три раза больше.

Примечательно, что Маркво также владеет третью российской рекламной компании ООО «Филонова Соколов Фитцпатрик». В марте 2020 года ФНС заблокировала счета этой организации из-за налоговой задолженности.