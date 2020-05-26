В больницах Петербурга не подтвердили информации «Альянса врачей» о нехватке СИЗ​​​​​​​

«Альянс врачей» продолжает публиковать ложную информацию о коронавирусе в России. Обзвон нескольких медучреждений в Петербурге показал, что на интерактивной карте организации содержатся вбросы о недостаче СИЗ в ряде больниц города. В связи с этим Федеральное агентство новостей просит Госдуму ужесточить законодательство в области борьбы с фейками.

Достоверность информации, публикуемой «Альянсом врачей» на их интерактивной карте, вызывает вопросы. Журналисты ФАН провели расследование и выявили несколько фейковых публикаций, вводящих в заблуждение жителей Петербурга.

Платформа для сбора жалоб

Глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева сообщила о появлении интерактивной карты проблем медработников 20 мая в прямом эфире программы «Дефибриллятор». По словам лидера организации, врачи региональных больниц таким путем могут сообщить о наличии проблем в больницах по всей России. Жалобы могут касаться отсутствия тестирования и доплат за работу с COVID-19, а также недостачи средств индивидуальной защиты (СИЗ) и других проблем.

Telegram-канал «АнтиНавальный» усомнился в объективности публикуемой на карте информации, поэтому решил проверить ее на подлинность. Для этого с фиктивного почтового ящика была отправлена жалоба от имени несуществующего врача кемеровской инфекционной больницы. «Сотрудник» пожаловался на отсутствие выплат за работу с больными коронавирусом. Спустя некоторое время информация появилась на карте «Альянса врачей», а ролик, показывающий процесс проверки, — на YouTube.

Издание Nation News проверило пост Telegram-канала и убедилось, что «Альянс врачей» не верифицирует поступающую к ним информацию. С одного IP-адреса СМИ отправило две жалобы от «врачей» из Твери и Костромы, создав под них два почтовых ящика. Позднее на карте альянса появилась информация, что в тверской и костромской инфекционных больницах сотрудники якобы пожаловались на отсутствие доплат за работы с больными коронавирусом.

Проведенная Nation News проверка показала, что «Альянс врачей» не проверяет поступающие к ним жалобы и принимает информацию на веру.

Фейки в Санкт-Петербурге

Федеральное агентство новостей задалось вопросом: могла ли аффилированная с Алексеем Навальным организация публиковать и другие фейки о проблемах в больницах России, связанных сCOVID-2019? Для этого ФАН обзвонил несколько медучреждений в Петербурге, в которых, согласно карте, имеются проблемы с наличием средств индивидуальной защиты.

Информация о нехватке СИЗ не подтвердилась в СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника №4» и Городской больнице №14. В последней подчеркнули, что недостачи по маскам, костюмам и прочему не имеют, о чем отчитывались перед профильными органами.

«Нехватки СИЗ у нас нет, недавно сообщали об этом в комитет [по здравоохранению СПб]», — заявили в секретариате медучреждения.

В ряде больниц информацию о проблемах с СИЗ или доплатах врачам комментировать отказались.

«Альянс врачей» проигнорировал замечания Nation News, после того как СМИ указало на слабую степень модерации и отсутствие фактчекинга. На карте до сих пор можно найти публикации об отсутствии доплат за работу с коронавирусом.

Коронавирус как способ заработка

Проведенный обзвон еще раз доказал, что в «Альянсе врачей» не озабочены проверкой поступающей информации о возможных проблемах, а интерактивная карта организации в данный момент является площадкой для публикации фейков и вбросов и требует тщательнейшей проверки правоохранительными органами на предмет нарушения статьи 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации»). Соответствующие запросы ФАН направил в ГСУ СК России по городу Москве и ГУ МВД России по городу Москве.

Как отмечало наше издание ранее, закон о распространении фейков требует пересмотра и ужесточения. Мы повторно обращаемся к депутатам Госдумы с просьбой снова рассмотреть законодательство в этой сфере применительно ко вбросам внутри страны.

Пристального внимания требует и персона госпожи Васильевой, которая использует пандемию коронавируса как способ заработка — как в политическом смысле, так и материальном. Почти с первых сообщений о якобы нехватках СИЗ в регионах аффилированный с Навальным альянс использовал ситуацию как способ наживы и пиара. Васильева организовала «всероссийскую мединспекцию», в рамках которой смогла собрать более четырех миллионов рублей в виде пожертвований. Вырученные средства должны были пойти на закупку СИЗ для сотрудников медучреждений, но по факту часть этих денег, возможно, осела в кармане Васильевой и других членов альянса. Те же маски и костюмы, что были закуплены организацией, оказались непригодны для использования медицинскими работниками.