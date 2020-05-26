Врач кремлевской больницы назвал главное отличие коронавируса от свиного гриппа

Москва, 26 мая. Человек при заболевании коронавирусом может заражать других в течение 14 дней в отличии от пациента, страдающего от свиного гриппа. Об этом рассказал врач-терапевт, заведующий отделением Волынской больницы управделами президента Андрей Наговицын.

По его словам, коронавирус и свиной грипп не похожи по срокам инкубационного периода. У коронавирусной инфекции он длится от шести дней до двух недель, а у свиного гриппа — от двух до четырех дней. В этом и состоит главное отличие, считает специалист.

Кроме того, при COVID-19 человек может заразить куда большее количество людей. Врач объяснил, что коронавирус способен долго сохраняться в живом состоянии во внешней среде

«Заразным человек становится при свином гриппе за сутки до появления клинических симптомов. При коронавирусе он весь инкубационный период может выделять вирусы во внешнюю среду», — сказал Наговицын.

Сложность коронавируса заключается, по его словам, в том, что инфекция пока до конца не изучена. Только сейчас появляются средства диагностики и лечения.

Врач кремлевской больницы подчеркнул важность соблюдения режима самоизоляции, который направлен на предотвращение массовой вспышки заболевания. И призвал россиян к дисциплинированности.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайской провинции Хубэй в конце прошлого года. Из КНР вирус быстро распространился по другим государствам и охватил практически весь мир. Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии.

В России, по последним данным оперативного штаба, выявлено около 362 тысяч случаев COVID-19, около 131 тысячи пациентов выздоровели, свыше 3,8 тысячи скончались. В регионах страны действует масочный режим как мера борьбы с распространением инфекции. Массовая вакцинация от коронавируса может стартовать уже в начале осени.