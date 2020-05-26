Создатель первой в мире «тревожной кнопки» в авто развеял слухи о слежке за водителем

«Тревожная кнопка» для вызова экстренных служб должна, согласно нормам Евразийского экономического союза, устанавливаться на все автомобили, производимые во входящих в него странах и ввозимые в него, за исключением выпущенных до 1 января 2017 года. Требование касается как юридических, так и физических лиц. В России работу кнопки поручено обеспечивать АО «ГЛОНАСС».

Правило действует в ЕАЭС с 2017 года. Для сравнения, в Европейском союзе норма по обязательной установке «тревожной кнопки» появилась на год позже.

«В приоритете — здоровье и безопасность граждан Союза», — гласит официальное сообщение на сайте Евразийской экономической комиссии.

По словам министра технического регулирования ЕЭК Валерия Корешкова, оперативное оказание помощи и спасение человеческих жизней — главная цель создания систем вызова экстренных служб в союзных странах.

Но что на практике? Устанавливается ли эта кнопка на машины в действительности и насколько в принципе целесообразна эта мера? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

Инициативу ООН Россия воплотила первой

ФАН связался с акционерным обществом «ГЛОНАСС» и расспросил о работе системы.

Деятельность по вопросам безопасности дорожного движения в России определяют международные конвенции и соглашения под эгидой ООН, обратили внимание в пресс-службе компании.

«На этом уровне принимались и утверждались требования и методы испытаний для всех основных компонентов транспортных средств, влияющих на безопасность: ремней и подушек безопасности, рулевого управления, тормозной системы и т. д.», — рассказали в АО «ГЛОНАСС».

Все это помогает предотвращать ДТП и минимизировать травматизм при авариях. Следующим шагом к снижению смертности на дорогах было признано внедрение систем экстренного реагирования — «тревожных кнопок» в автомобилях.

«Такие системы обеспечивают вызов экстренных служб на место аварии автоматически в ситуациях, когда водитель и пассажиры не способны самостоятельно сделать это при тяжелых авариях. Это способствует сокращению времени прибытия экстренных служб на место ДТП за счет соблюдения правила «золотого часа» (когда здоровье попавшего в аварию человека балансирует на грани жизни и смерти. — Прим. ФАН), — сообщил источник.

Россия первой, еще в 2015 году, запустила такой комплекс благодаря четко установленным президентом Владимиром Путиным целям по снижению смертности на дорогах. Комплекс состоит из бортовых устройств и информационной системы, получающей данные об авариях с машин и передающей их в экстренные оперативные службы.

«Тревожные кнопки» в обязательном порядке тестируются и испытываются производителем, в том числе на краш-тестах. На территории стран-членов ЕАЭС эти требования обязательны для всех пассажирских и грузовых транспортных средств, впервые выпускаемых в обращение.

«Общие требования к устройствам и их функционированию регламентированы на уровне правил ООН», — подчеркнули в АО.

В свою очередь, в Евросоюзе позже были приняты аналогичные требования. Таким образом, в автомобилях, поставляемых в страны ЕАЭС из Европы, стоят почти идентичные устройства. Это позволяет российской системе «ЭРА-ГЛОНАСС», казахстанской «ЭВАК» и их европейским аналогам оказывать помощь автовладельцам при авариях.

В связи с российскими особенностями, в том числе большой территорией и различиями в уровне покрытия сотовых сетей, при проектировании в комплекс была включена также собственная сеть мобильной связи. Чтобы максимизировать зону покрытия, она построена по модели Multi-MVNO: устройство с SIM-модулем способно работать через любого из доступных в данной местности сотовых операторов, а выбор производится по наилучшему сигналу. Сейчас работа модуля обеспечена сетями операторов МТС, Мегафон, Билайн и Теле2.

Комплекс был введен в промышленную эксплуатацию более пяти лет назад, а его оператором как раз и стало АО «ГЛОНАСС». А с 1 января 2017 года в России вступило в силу требование об обязательном оснащении этим устройством всех выпускаемых в обращение пассажирских и грузовых транспортных средств.

Как и где работает «тревожная кнопка»

В пресс-службе компании рассказали, что официальное название «тревожной кнопки» — «Устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

«В обычной, неаварийной ситуации УВЭОС находится в спящем режиме. Включение устройства происходит только в двух случаях. Первый — это сильный удар или переворот автомобиля при ДТП. Второй — нажатие водителем на кнопку SOS, — объяснили в компании. — В обоих случаях устройство «просыпается» и совершает экстренный вызов. При этом в автомобиле автоматически выключаются все источники звука: радио или мультимедийная система и другие соединения, — чтобы обеспечить максимальное качество звука при разговоре с оператором».

Вместе с сигналом в информационную систему автоматически передаются данные о происшествии: VIN-номер машины, по которому определяется марка, модель и цвет, чтобы спасателям было легче найти пострадавших, ее местоположение по сигналам ГЛОНАСС и/или GPS, тип вызова: ручной или автоматический, а также, опционально, — данные о типе и силе удара при происшествии.

Оператор принимает вызов, уточняет у водителя и пассажиров, что случилось и требуется ли помощь, и в зависимости от ситуации передает полученные данные в экстренные оперативные службы.

На основе ГАИС автовладельцам доступен ряд дополнительных услуг, в частности «Помощь на дороге». С помощью кнопки SOS водитель может получить услугу вызова эвакуатора, заказать подменный автомобиль, доставку топлива, юридическую консультацию, помощь аварийного комиссара и многое другое. Вызов передается специалисту сервис-провайдера, который проконсультирует автовладельца по возникшим неисправностям, согласует с ним стоимость работ и направит к нему ближайшего сервисного специалиста с аппаратурой.

К середине мая 2020 года количество вызовов, обработанных системой «ЭРА-ГЛОНАСС», превысило шесть миллионов. При этом 73 240 вызовов потребовали реагирования экстренных служб.

По словам пресс-службы компании, доступность связи по сим-чипу «тревожной кнопки» гораздо выше по сравнению с обычной мобильной связью.

«Уровень покрытия российских магистральных трасс, по данным Роскомнадзора, составляет 97%, — объяснил собеседник ФАН. — Однако в некоторых районах сотовые операторы могут не обеспечивать полного покрытия. Но мы решили эту проблему. В случае, когда сигнал мобильной связи очень слабый и голосовой вызов осуществить невозможно, система отправляет СМС: для его отправки достаточно и совсем небольшого уровня сигнала. Это уникальная особенность российского решения, она не реализована в европейской системе Call».

Еще одна проблема, с которой приходится иметь дело специалистам АО «ГЛОНАСС», заключается в недостаточной осведомленности людей о назначении кнопки.

«Кто-то боится ее нажимать. Кто-то не понимает, для чего она нужна и как действует. Кто-то считает, что это «кнопка слежения за водителем», хотя на самом деле устройство работает только в момент ДТП или нажатия непосредственно водителем, а остальное время находится в спящем режиме, — констатировал источник. — Мы рассказываем о преимуществах кнопки SOS на своем сайте и в социальных сетях, публикуем видеоролики пользователей, где они сами тестируют кнопку экстренного вызова».

Собеседник ФАН подтвердил, что комплексом можно оборудовать и подержанные авто.

«Это лишь рекомендация, но при ее соблюдении человек получает большую безопасность при поездках на своем автомобиле», — пояснил представитель пресс-службы.

Четыре тысячи спасенных жизней в год

В Минтрансе, чьим проектом является эта система, заверили, что устройство функционирует во всех субъектах федерации.

«Информация о ДТП через оператора поступает в экстренные оперативные службы: либо в систему-112, которая введена в эксплуатацию в 52 регионах РФ, либо в дежурную часть МВД там, где система еще в стадии развертывания. При этом среднее время передачи информации в систему-112 составляет 19 секунд, а в дежурную часть — не более двух минут», — рассказали корреспонденту ФАН в пресс-службе Минтранса.

На сегодняшний день в ГАИС зарегистрировано 5 334 026 транспортных средств.

«Количество установленных в автомобилях устройств, подключенных к системе «ЭРА-ГЛОНАСС», напрямую зависит от количества проданных в РФ транспортных средств, — отметил источник. — В настоящее время ежедневный прирост подключенных автомобилей составляет порядка 4–5 тысяч. По мере увеличения числа зарегистрированных транспортных средств растет и количество экстренных вызовов. Сейчас фильтрующий контактный центр обрабатывает в среднем 13,6 тысяч вызовов в сутки».

Две трети вызовов, потребовавших прибытия оперативных служб, были осуществлены в автоматическом режиме, то есть в результате ДТП с сильными повреждениями автомобиля. Столько раз система срабатывала в ситуации, когда водитель и пассажиры могли быть не в состоянии сами вызвать помощь.

«Надежность и безопасность ГАИС подтверждена годами бесперебойной успешной работы, — подчеркнули в федеральном ведомстве. — Система имеет высокий уровень надежности и воплощает в себе все возможности современных навигационных, информационных и телекоммуникационных технологий».

По словам собеседника ФАН, комплекс способствует снижению смертности на российских дорогах, позволяя спасти около четырех тысяч жизней в год.

Депутат Госдумы: Требование кнопки оправданно

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг заверил ФАН, что в его автомобиле иностранного производства «тревожная кнопка» установлена. Пользоваться этой функцией ему, к счастью, не довелось.

По мнению парламентария, кнопка, как ремень и подушка безопасности, может понадобиться раз в жизни, но, быть может, именно ее наличие окажется решающим.

«Возможно, ее единственное использование приходится на 100 тысяч автомобилей, но когда выпускается 20 миллионов машин, получается очень большая цифра. Поэтому если такое требование есть, оно оправданно, ведь главной ценностью является жизнь человека», — отметил Гартунг.

Такая же функция есть в профессиональном горнолыжном оборудовании и в спасательных жилетах, напомнил парламентарий.

«Автомобиль — это средство повышенной опасности, — констатировал он. — Может произойти авария, и никого не окажется рядом. В таком случае выручит «тревожная кнопка» — будет послан сигнал бедствия», — объяснил депутат.

При этом, по мнению Гартунга, важным моментом является то, как работает данная система и насколько налажено взаимодействие всех служб.

Автопроизводители: Кнопка обязательна

ФАН уточнил у нескольких производителей автомобилей в России и Белоруссии, устанавливается ли устройство на их продукцию.

«Тревожная кнопка «ЭРА ГЛОНАСС» устанавливается на все автомобили ГАЗ», — заявили в пресс-службе российского автопроизводителя.

Представитель «Ульяновского автомобильного завода» также заверил ФАН, что необходимые требования им неукоснительно выполняются.

«В соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» все сходящие с конвейера автомобили УАЗ в базовой комплектации оснащаются устройством вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС», — рассказал старший PR-менеджер Дмитрий Тытюченко.

В пресс-службе «АвтоВАЗа» подчеркнули, что установка «тревожной кнопки» обязательна для всех автомобилей, производимых в РФ.

«Система срабатывает автоматически в случае аварии, или ее можно активировать вручную с помощью специальной кнопки и вызвать оператора», — напомнил источник.

В свою очередь, белорусское предприятие «БЕЛДЖИ», собирающее китайские легковушки Geely, сообщило ФАН, что на все выпускаемые им машины устанавливается комплекс производства российской компании «САНТЭЛ-НАВИГАЦИЯ».

Похмелкин: Машину с такой кнопкой не куплю

Однако, как оказалось, установка «тревожной кнопки» не всеми автолюбителями оценивается положительно. Экс-депутат Госдумы, председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил ФАН о том, что не станет покупать машину, оборудованную такой функцией.

При этом у эксперта нет уверенности в том, что эта функция нужна.

«Надо посмотреть на практике, как все это будет работать», — отметил он, добавив, что в целом относится к нововведению нейтрально.

Скепсис в отношении целесообразности «тревожной кнопки» в разговоре с ФАН высказал и один из владельцев машины отечественного производства 2017 года выпуска, оборудованной устройством. По мнению Владимира Черного, сейчас у каждого есть мобильный телефон, позволяющий при необходимости вызвать ту или иную экстренную службу.

Владимир предложил собственное решение, которое, по его словам, могло бы облегчить жизнь водителям.

«Представьте, что вместо кнопки появляется устройство, которое умеет общаться с окружающим миром, с другими устройствами, образуя нейросеть,— размышляет он. — Каждый автомобиль знает, что его окружает, способен предупредить водителя о заторе, чтобы он мог заранее снизить скорость, о стоящей ночью фуре на обочине, о джигите, летящем на красный в бок, о мотоцикле, который не всегда видишь в зеркале. Можно было бы в эту нейросеть добавить Интернет, совместить ее со смартфонами и подключить еще и пешеходов…»

Воспользоваться «тревожной кнопкой» нашему собеседнику, к счастью, ни разу не пришлось. Увы, он не уточнил, что делать, когда водитель попал в серьезную аварию и не в состоянии сам позвонить по телефону, а нейросеть еще не изобрели…

Согласно статистике ГИБДД за 2019 год, в ДТП погибли около 17 тысяч россиян, и еще 211 тысяч человек пострадали. В 2018 году цифры были хуже: тогда погибли 18 тысяч участников аварий и 215 тысяч пострадали. Количество жертв автоаварий в России год от года снижается: в 2000 году в результате инцидентов с автомобильным транспортом в стране погибли почти 30 тысяч человек.