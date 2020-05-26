Российские специалисты начали испытания новой версии гаубицы «Коалиция-СВ»

Москва, 26 мая. ЦНИИ «Буревестник», входящий в концерн «Уралвагонзавод» «Ростеха», начал испытания первой малой серии перспективной самоходной гаубицы «Коалиция-СВ» на колесной базе. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Отмечается, что эту версию артиллерийской установки создали на базе автомобиля КамАЗ-6550, возимый боезапас — до 70 выстрелов. Как пишет РИА Новости, до конца года планируется завершить цикл испытаний, по результатам которых будет принимут решение о запуске машины в серию.

Российская самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ», испытания которой Минобороны РФ планирует завершить в 2020 году, станет оружием нового поколения в арсенале сухопутных войск, считают эксперты.

Назначение «Коалиции-СВ» — уничтожение таких крупных бронированных целей, как артиллерия, танки и противотанковые машины, а также ракетных комплексов, укрепленных военных объектов и разного рода инженерных сооружений в глубине обороны противника.

По мнению экспертов, в перспективе установка станет основным орудием подобного рода в сухопутных частях ВС РФ и заменит немодернизированные машины «Мста-С». Внешне «Коалиция» довольно похожа на «Мсту», однако сильно превосходит ее по техническим характеристикам.

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, в отличие от «Мсты» «Коалиция», как и современные западные САУ, может вести огонь в режиме MRSI, более известном в России как «шквал огня». В таком режиме вероятность уничтожения целей достигает почти 100%. При этом дальность стрельбы «Коалиции-СВ» составляет о 40 до 70 километров, скорость стрельбы — от 15 до 20 выстрелов в минуту, скорость хода – порядка 90 километров в час, уточнил эксперт. При этом он отметил, что в течение нескольких лет «Коалиция» будет еще дорабатываться.