Молодая девушка в Сызрани случайно заработала на пикантном фото в соцсети

Сызрань, 26 мая. Молодая жительница Сызрани заработала денег после публикации личной фотографии в социальных сетях.

Снимок был пикантным, девушка опубликовала фото в нижнем белье. Она написала под фото, что «вышла бы из зоны комфорта, но надеть ей нечего».

Девушке стали писать восторженные комментарии, под снимком появились сотни лайков. А сама запись даже помогла ей заработать.

Необычный комплимент в виде трех тысяч рублей пришел ей на банковскую карту.

«Купи себе платье, красота», — написал тайный поклонник.

Девушка призналась, что не ожидала такой популярности простой фотографии. Она считает, что деньги получила от поклонника по номеру телефона, который есть на ее странице в соцсетях.

Счастливица ждала, что через какое-то время поклонник напишет ей послание и предложит куда-нибудь сходить вместе. Но мужчина так и не появился.

Девушка пошутила, что вместо платья нужно было попросить что-нибудь другое. Она предположила, что если бы пожаловалась на отсутствие автомобиля, то подарок мог бы быть подороже.

Ранее сообщалось, что российские звезды, которые тоже находятся в самоизоляции, не рассчитывают на донаты от поклонников. Сейчас многие зарабатывают только на рекламе в соцсетях, а до этого им платили за участие в популярных телешоу.