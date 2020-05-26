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Минэнерго РФ предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

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Минэнерго РФ предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

Москва, 26 мая. Минэнерго России предложило сократить срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ, который установлен до 1 января 2021 года. Об инициативе заявил замглавы ведомства Юрий Маневич на заседании комиссии РСПП по электроэнергетике.

Министерство хочет сократить мораторий до 31 мая. При этом для граждан, оказавшихся в затруднительном положении, период отсрочки могут продлить на два месяца — до 31 июля. В ведомстве считают, что такой мораторий можно ввести и для предприятий малого и среднего бизнеса из пострадавших от пандемии отраслей экономики.

По словам Маневича, уровень собираемости платежей на рынках электроэнергии за апрель этого года снизился на 7%. Прирост задолженности составил 11 миллиардов рублей. За прошлый месяц собираемость платежей на рынках тепловой энергии снизилась на 12% при приросте задолженности на 16 миллиардов.

Ведомство подсчитало, что при сохранении моратория до конца года выпадающие доходы энергокомпаний составят 600-700 миллиардов рублей. Это, в свою очередь, окажет негативное воздействие на работу отраслей ТЭК и поставит под угрозу надежность устойчивого энерго- и теплоснабжения страны, констатировали в министерстве.

Минэнерго РФ предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

Маневич уточнил, что предложение о сокращении срока действия моратория включили в план первоочередных мер по поддержке предприятий электроэнергетики. Документ направили на рассмотрение в аппарат правительства.

Напомним, что о решении кабмина ввести временный мораторий на отключение коммунальных услуг и начисление штрафов за неуплату до начала 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил еще в начале апреля на фоне распространения коронавирусной инфекции. Власти приняли и другие меры поддержки населения в период пандемии.

По последним данным, в России зафиксировано свыше 353 тысяч случаев COVID-19. Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что ситуация с распространением коронавируса в России вышла на «уверенное плато».

Минэнерго РФ предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

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Источник: Ведомости
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