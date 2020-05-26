Киев, 26 мая. США построили на Украине восемь секретных лабораторий, где хранятся особо опасные патогены, которые могут быть использованы для создания биологического оружия. Об этом свидетельствуют документы Минздрава Украины.

Согласно контракту, подписанному в рамках «Программы вовлечения в специальную биологическую деятельность», Агентство уменьшения угрозы Минобороны США предоставляло техническую помощь украинским лабораториям, которые ранее были построены и модернизированы при содействии Вашингтона. Эту техпомощь оказывала американская компания «Блек энд Витч Спейшл Проджектс Корп».

«Предотвращение распространения технологии, патогенов и знаний, которые могут быть использованы для разработки биологического оружия, путем создания национальной системы наблюдений за заболеваниями и системы отчетности, расширения общенациональной сети диагностических лабораторий, которые работают с особо опасными инфекциями (ООИ)», — обозначается цель проекта США на Украине.

Как стало известно изданию «Украинские новости», до 2014 года, когда была приостановлена программа, США построили на Украине лабораторные центры в Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Львовской, Харьковской, Херсонской и Тернопольской областях. Кроме того, один центр был построен в Крыму, который в 2014 году воссоединился с Россией в результате законного референдума.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о биолаборатории в Одессе, которая подвергала опасности город, исследуя вирусы для Пентагона. Лаборатория была организована на базе Украинского научно-исследовательского противочумного института в рамках соглашения, подписанного в 2005 году.