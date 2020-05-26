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Обнародованы документы о восьми секретных биолабораториях США на Украине

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Обнародованы документы о восьми секретных биолабораториях США на Украине

Киев, 26 мая. США построили на Украине восемь секретных лабораторий, где хранятся особо опасные патогены, которые могут быть использованы для создания биологического оружия. Об этом свидетельствуют документы Минздрава Украины.

Согласно контракту, подписанному в рамках «Программы вовлечения в специальную биологическую деятельность», Агентство уменьшения угрозы Минобороны США предоставляло техническую помощь украинским лабораториям, которые ранее были построены и модернизированы при содействии Вашингтона. Эту техпомощь оказывала американская компания «Блек энд Витч Спейшл Проджектс Корп».

«Предотвращение распространения технологии, патогенов и знаний, которые могут быть использованы для разработки биологического оружия, путем создания национальной системы наблюдений за заболеваниями и системы отчетности, расширения общенациональной сети диагностических лабораторий, которые работают с особо опасными инфекциями (ООИ)», — обозначается цель проекта США на Украине.

Обнародованы документы о восьми секретных биолабораториях США на Украине

Как стало известно изданию «Украинские новости», до 2014 года, когда была приостановлена программа, США построили на Украине лабораторные центры в Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Львовской, Харьковской, Херсонской и Тернопольской областях. Кроме того, один центр был построен в Крыму, который в 2014 году воссоединился с Россией в результате законного референдума.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о биолаборатории в Одессе, которая подвергала опасности город, исследуя вирусы для Пентагона. Лаборатория была организована на базе Украинского научно-исследовательского противочумного института в рамках соглашения, подписанного в 2005 году.

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Источник: Украинские новости
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