На Украине объяснили, почему Киев ужесточил риторику в отношении России

Владимир Зеленский на посту президента Украины реализовывает такие шаги, на которые даже Петр Порошенко не решался. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Жесткая риторика

Украинская риторика в адрес Москвы стала намного жестче с приходом к власти президента Владимира Зеленского. Такое заявление сделал постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя.

«Поэтому говорить о том, что со сменой власти в Киеве что-то изменилось во внешней политике Украины, наверное, было бы наивным», — заметил он.

Небензя отметил, что у Киева единственным политическим приоритетом «является противодействие России во всех возможных формах».

Владимир Зеленский стал президентом Украины, победив во втором туре выборов, который состоялся 21 апреля 2019 года. За него проголосовали 73,22% избирателей.

Курс на победу военным путем

Как отметил Евгений Голышкин, еще во время активной фазы президентской кампании Зеленский ничем не отличался от прошлой власти в риторике по ключевым проблемам страны. Демонстративные встречи и заявления о «новых методах и подходах» решения социальных проблем порою казались яркими, однако сразу же презентовалась «новая команда», которая должна была бы за них взяться.

«Эти люди не озвучивали никакой конкретики и детализированных способов по их решению (социальных проблем. — Прим. ФАН). Так получилось, что экс-президент Украины Петр Порошенко так достал абсолютное большинство граждан, что Зеленскому было достаточно в одном регионе говорить одно, а в другом — другое. Все это прикрывалось высказываниями популистского толка в стиле «все коррупционеры сядут, а кто главный — мы все знаем». Именно поэтому народ и поддержал не столько его, сколько выступил единым фронтом против Порошенко», — пояснил Евгений Голышкин.

Эксперт напомнил, что уже на самых первых этапах после своей инаугурации Зеленский заявил о неизменности западного курса, приверженности неолиберальным реформам, об отсутствии проблем с русским языком на Украине и нежелании признавать гражданскую войну на юго-востоке.

«После вхождения на международную арену Зеленский вообще превращается в Порошенко-2. Он начинает реализовывать такие шаги, которые даже Петр Алексеевич не решался так поспешно делать. За последние полгода стало более чем очевидно, что война крайне выгодна новой власти. Это подтверждается не только риторикой, но и постоянными обстрелами мирных кварталов и селений Донбасса с непрекращающимися смертями, увечьями и разрушениями. Последние встречи контактной группы в рамках минского процесса наглядно демонстрируют политическую линию Киева: никаких прямых переговоров с Донбассом, курс на победу военным путем, но чуть позже», — заключил Евгений Голышкин.

Украина в период президентства Владимира Зеленского ничуть не приблизилась к здравомыслию в отношении Донбасса. Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что нынешние власти Киева продолжают политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.