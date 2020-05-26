Независимый эксперт нашел загадочные частицы на обломках МН17

Москва, 26 мая. Независимый эксперт Юрий Антипов рассказал, что обнаружил на обломках малайзийского «Боинга» MH17 загадочные соты, и нашел доказательства нежизнеспособности официальной версии крушения самолета из-за атаки снизу. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Неизвестные частицы, напоминающие обгоревшие соты, Антипов нашел на обшивке кресел. Он определил, что это был за материал в конструкции лайнера, но называть его пока не стал.

При этом он пояснил, что уровень повреждения исследуемой структуры подтверждает: основной удар пришелся не на кабину пилота, а на центральную часть самолета, и это опровергает версию об ударе по борту «Буком».

«На практически полностью разрушенном воздуховоде диаметром 200 мм не сохранилось каталожного номера (он полностью сгорел), но его диаметр говорит о том, что он находился в самолете еще дальше от кабины пилотов и еще ближе к его центральной части. И этот воздуховод тоже выгорел дотла. Значит, очень высокая температура была еще ближе к центральной части самолета», — цитирует эксперта «Царьград».

Антипов уверен, что воздуховоды были выброшены из разрушающегося самолета первыми и практически мгновенно.

«И при чем здесь «Бук», якобы взорванный у кабины пилотов?» — задается вопросом эксперт.

Специалист прикрепил к своему посту два видео с исследованием микрочастиц, на которых можно увидеть и загадочные соты. Он пообещал, что продолжит расследование.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, разбился в Донбассе летом 2014 года. Все 298 человек, которые были на борту, погибли.

Расследование крушения вела Международная следственная группа (JIT), которая практически сразу безосновательно обвинила в трагедии Россию. Она постановила, что пассажирский борт был сбит ракетой зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». Однако позднее из документа Службы военной разведки и безопасности Нидерландов стало известно, что специалисты не нашли в районе крушения ни одного «Бука».

Выводы службы прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она призвала провести полноценное и профессиональное расследование причин катастрофы, а не подменять его «квазиследствием». Российские дипломаты отмечали, что трагедия стала инструментом нечистоплотной политической игры.