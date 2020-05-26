Невролог назвал продукты, помогающие облегчить боль

Москва, 26 мая. Врач-невролог клиники лечения боли ГКБ имени В. В. Виноградова Петр Соков назвал продукты, которые могут облегчить боль. По его словам, лидером «среди всех обезболивающих» является перец чили.

Боль снимается за счет содержащегося в нем вещества капсаицина. Как пишет издание «Аргументы и факты», по словам эксперта, блюдо с большим количеством перца чили может отвлечь от боли, поскольку от рецепторов, посылающих сигналы боли, мозг переключится на сильное чувство жжения во рту.

При этом Сокол объяснил, что кофе — самое популярное «обезболивающее» против головной боли. Специалист добавил, что кофе улучшит ситуацию в случае пониженного артериального давления, но при повышенном давлении может привести к ухудшению самочувствия.

Популярным средством от боли, по словам Сокола, является коньяк. Он действует на организм кратковременно за счет расслабления сосудов.

Ранее американские ученые проанализировали почти двести биологических образцов слюны, взятых у пациентов, страдающих мигренью. Выяснилось, что головные боли могут вызывать некоторые бактерии, обитающие в ротовой полости.

Специалисты утверждают, что мигрень может усиливаться из-за употребления некоторых продуктов. На здоровье негативно сказывается колбаса и сосиски, шоколадные изделия, вино, зеленые салаты, и другие продукты. Они порекомендовали людям, которые страдают от частых головных болей, пересмотреть свою диету. Точный перечень продуктов, которые не следует употреблять, вам поможет составить лечащий врач.