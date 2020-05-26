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Порошенко обвинили в контрабанде 42 картин из украинских музеев

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Порошенко обвинили в контрабанде 42 картин из украинских музеев

26 мая экс-президент Украины Петр Порошенко должен прийти на допрос в Госбюро расследований. Причина — очередное уголовное дело против него. На этот раз бывший лидер страны подозревается в вывозе с Украины более 40 бесценных шедевров живописи. Впрочем, считают киевские политологи, экс-глава государства и на этот раз, скорее всего, не сядет в тюрьму. Но не из-за нехватки улик (их-то как раз предостаточно), а из-за отсутствия на то политической воли Владимира Зеленского. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Следователи ГБР пояснили вызов экс-президента на допрос необходимостью расследования дела о незаконном вывозе с Украины 42 картин всемирно известных художников. На границе полотна скрыли от таможенного контроля. Кто именно вывозил и когда — в ГБР не говорят, но на допрос вызвали именно Порошенко, известного коллекционера живописи. Это уголовное дело стало 18-м, заведенным против шоколадного магната по самым разным поводам: от открытого рейдерства до государственной измены.

Порошенко обвинили в контрабанде 42 картин из украинских музеев

По данным украинских СМИ, Петр Порошенко обладает большой коллекцией картин мировых мастеров стоимостью около 10 млн долларов, часть из них хранится на его огромной вилле в Испании. Причем как истинный коллекционер, Порошенко стремится расширять свою коллекцию полотен. Порой не самыми честными способами. Так, в 2015-м уже будучи президентом Украины Порошенко попал в «картинный скандал», имевший международный резонанс. Известный адвокат из города Верона обвинил гаранта в присвоении 17 похищенных из местного музея старинных работ.

Напомним, в 2015 году картины были украдены неизвестными из веронского музея Кастельвеккьо, а в мае 2016-го полотна обнаружили в Одесской области при переправке в Молдову. Казалось бы, шикарный повод сделать реверанс в сторону Италии — мол, мы нашли ваши шедевры — но, видимо, старинные полотна сильно понравились президенту Украины, полгода о них ничего слышно не было. Похоже, недалекий и нахрапистый кондитер надеялся, что в Вероне о бесценных картинах со временем забудут.

Но после того, как итальянский адвокат Гуариенти подал заявления против Порошенко в украинскую и итальянскую прокуратуры, президент проявил нежданную резвость. Вскоре он помчался в Верону и лично передал музею 17 украденных полотен. Выслушав теплые слова от лидера Украины, доверчивые итальянцы даже вручили ему звание почетного гражданина Вероны. Впрочем, через пару лет, узнав от адвоката о попытке присвоить полотна, Порошенко лишили этого титула, заявив, что поторопились.

О том, что Порошенко большую часть своей богатой коллекции вывез за границу, не имея на то ни малейшего права, на Украине говорили уже давно. В 2016 году журналисты программы «Схемы» рассказали об огромной вилле Порошенко в испанской Марбелье, чья картинная галерея способна соперничать со многими мировыми музеями.

Порошенко обвинили в контрабанде 42 картин из украинских музеев

Два года назад эту информацию подтвердил бывший депутат Рады, экс-правая рука Порошенко Александр Онищенко. Он заявил, что президент-олигарх вкладывает наворованные деньги в драгоценности и произведения искусства и свозит на испанскую виллу. Онищенко указал, что большинство шедевров живописи покинуло страну по дипломатическим каналам с помощью посольства Украины в Испании.

По мнению киевских политологов, нынешнее дело о краже Порошенко картин интересно тем, что допрос по нему пройдет сразу после куда более громкого скандала с «пленками Деркача», по которому Генпрокуратура уже открыла уголовное производство. На этих записях Порошенко по приказу чиновников из США менял высших украинских госслужащих и грубо вмешивался в работу правоохранительных органов.

Записи, которые обнародовал депутат Рады Андрей Деркач, вызвали громкий скандал в украинском политикуме. Многие потребовали немедленно посадить экс-гаранта в тюрьму. Но пока с головы Порошенко, что называется, и волос не упал. У экспертов складывается впечатление, что нынешняя власть, пытаясь уйти от скользкой темы внешнего управления Украиной, хочет переключить внимание общества на что-то другое.

Порошенко обвинили в контрабанде 42 картин из украинских музеев

По мнению многих политологов, теперь демонстративно оставить Порошенко в покое будет означать либо явную слабость Зеленского, имидж которого недруги все чаще обозначают словом «лох», либо откровенный сговор новой власти с лидерами предыдущего режима. Как сообщил в ходе онлайн-конференции украинский политолог Дмитрий Корнейчук, спустя год президентства Зеленского украинцы ясно увидели, что все уголовные дела против экс-президента Порошенко постепенно превратились в фикцию.

«За год президентства Зеленского мы увидели, что никто никого сажать не собирается. Похоже, Зеленский — это всего лишь компромисс между олигархами, Порошенко и западными партнерами. Этот глава государства пришел к власти под гарантии того, что «не будет никого трогать из команды Порошенко, — заявил Корнейчук. — Год прошел, и все уголовные дела против Порошенко и людей из его окружения превратились в полную фикцию».

По словам Корнейчука, трогать Порошенко никто не будет и дальше, какие бы обвинения в его адрес ни выдвигались.

«Чем больше проходит времени с момента ухода старой власти, тем меньше становится запрос общества на наказание Порошенко. Главное для старой команды — было любой ценой потянуть время, — указывает эксперт. — Точно так же делал в 2014-м и сам Порошенко, когда после Майдана, став президентом, рассказывал, как «сурово накажет всех виновных в расстрелах». В итоге никто из убийц с Майдана так и не сел за решетку. Теперь же Зеленский отчаянно тянет время, понимая, что с каждым месяцем в обществе падает запрос на наказание Порошенко».

Порошенко обвинили в контрабанде 42 картин из украинских музеев

Более того, по словам Дмитрия Корнейчука, сегодня наказание Порошенко вообще не является приоритетным вопросом для действующего президента Украины.

«Зеленский ориентируется на социологические данные, а также на свою электоральную группу, для которой наказание Порошенко не является приоритетом. Поэтому Зеленский, оставляя своего предшественника на свободе, по сути, ничего не теряет в электоральном плане. Тем не менее на камеры он и дальше будет рассказывать, что Порошенко обязательно вынесут приговор и он сядет в тюрьму за все свои прошлые грехи. Тем самым Зе пытается сохранить симпатии тех, кто реально пострадал от действий Порошенко и теперь жаждет мести», — резюмировал эксперт.

По словам киевского аналитика Дениса Гаевского, вызов экс-президента Порошенко на срочный допрос в ГБР вполне может оказаться очередным «договорняком» с нынешней властью.

«Расследование контрабанды картин — это вообще нечто новое в деятельности ГБР. Дело в том, что в компетенцию этого органа не входят дела подобного рода. Госбюро по закону должно заниматься либо расследованием преступлений, совершенных другими силовыми органами, либо преступлениями, совершенными чиновниками категории А. Но, к сожалению, народные депутаты, коим сейчас является Порошенко, к ним не относятся», — сказал политолог.

Учитывая, что с недавних пор Порошенко является союзником пропрезидентской фракции, то, по мнению Гаевского, данный вызов может стать классическим «договорняком».

«С одной стороны, власть демонстрирует, что она не забыла свои предвыборные обещания о весенних «посадках», данные украинцам. С другой — для самого Порошенко это может оказаться удобным поводом засветиться в медиаполе, чтобы предстать перед своим электоратом в амплуа «гонимого нынешней властью». Поэтому вряд ли дело о вывозе картин в Испанию будет иметь какие-либо последствия. И тем более не стоит ожидать вручения экс-президенту подозрения по любому из дел, по которым он проходит», — подчеркнул эксперт.

Порошенко обвинили в контрабанде 42 картин из украинских музеев

Во время онлайн-общения глава Украинского института политики Руслан Бортник сообщил, что «дело о картинах» является исключением в богатой криминальной биографии экс-президента.

«Большинство дел против Порошенко носят ярко выраженный антикоррупционный характер. И только «картинное» дело имеет явный уголовный характер. Это наверняка будет использовано командой Порошенко, чтобы говорить: «Власти по любому поводу преследуют «пламенного борца с Россией».

То есть людям пытаются показать, что реальная подоплека преследования — это «патриотическая» деятельность Порошенко, а не то, что он воровал деньги из бюджета, шедевры из страны и вообще крал все, что плохо лежит», — отмечает Бортник.

В то же время политолог указывает, что дело о вывозе картин из страны является одним из наименее перспективных в том букете уголовных дел, где фигурирует Порошенко.

Порошенко обвинили в контрабанде 42 картин из украинских музеев

«Потому что в этом списке есть совсем простые дела из серии «украл — сел». Это и рейдерство на заводе «Ленинская кузница», и подписание кадровых назначений вопреки запрету суда, и явное злоупотребление властью, — напоминает Бортник. — Вообще, конечно, мы наблюдаем парадоксальную ситуацию. Перед выборами в команде Зе так много и жарко говорили о коррупции и воровстве Порошенко, что казалось, как только его уберут от власти, то его тут же развенчают как человека, который все это время сидел на мешках с золотым запасом Украины. Многие уже видели его за решеткой, но прошел год, а никакого результата нет. Был один непослушный прокурор Рябошапка — его уволили. Сейчас прокурор Венедиктова, которой президент доверяет, глава ГБР тоже «свой», а крупные коррупционные дела все также не сдвигаются».

В целом, считает политолог, вывоз предметов искусства за границу, да еще по дипломатическим каналам — это очень специфическое преступление, которое будет трудно доказать в суде.

«Зато для новостей, для пиара новой власти это будет выглядеть неплохо. Мол, смотрите, бывшего президента обвиняют в воровстве шедевров у собственной страны. Газетные заголовки наверняка поразят весь мир, — прогнозирует аналитик. — Нынешняя команда во власти мыслит категориями шоу-бизнеса: шутка зашла, народ поаплодировал, ну и отлично. Что дальше? А дальше — следующая шутка, еще более эффектная. Генерирование таких ярких мемов — это и есть цель президентского офиса. Они прекрасно отвлекают от карантина, от безработицы, от надвигающегося финансового коллапса, от того, что у людей заканчиваются деньги. Власть берет заведомо проигрышное дело, потому что в нем есть яркая фактура. И главное — подсветка этого дела поможет расфокусировать внимание людей с гораздо более тяжких обвинений в адрес Порошенко».

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