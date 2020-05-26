Порошенко обвинили в контрабанде 42 картин из украинских музеев

26 мая экс-президент Украины Петр Порошенко должен прийти на допрос в Госбюро расследований. Причина — очередное уголовное дело против него. На этот раз бывший лидер страны подозревается в вывозе с Украины более 40 бесценных шедевров живописи. Впрочем, считают киевские политологи, экс-глава государства и на этот раз, скорее всего, не сядет в тюрьму. Но не из-за нехватки улик (их-то как раз предостаточно), а из-за отсутствия на то политической воли Владимира Зеленского. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Следователи ГБР пояснили вызов экс-президента на допрос необходимостью расследования дела о незаконном вывозе с Украины 42 картин всемирно известных художников. На границе полотна скрыли от таможенного контроля. Кто именно вывозил и когда — в ГБР не говорят, но на допрос вызвали именно Порошенко, известного коллекционера живописи. Это уголовное дело стало 18-м, заведенным против шоколадного магната по самым разным поводам: от открытого рейдерства до государственной измены.

По данным украинских СМИ, Петр Порошенко обладает большой коллекцией картин мировых мастеров стоимостью около 10 млн долларов, часть из них хранится на его огромной вилле в Испании. Причем как истинный коллекционер, Порошенко стремится расширять свою коллекцию полотен. Порой не самыми честными способами. Так, в 2015-м уже будучи президентом Украины Порошенко попал в «картинный скандал», имевший международный резонанс. Известный адвокат из города Верона обвинил гаранта в присвоении 17 похищенных из местного музея старинных работ.

Напомним, в 2015 году картины были украдены неизвестными из веронского музея Кастельвеккьо, а в мае 2016-го полотна обнаружили в Одесской области при переправке в Молдову. Казалось бы, шикарный повод сделать реверанс в сторону Италии — мол, мы нашли ваши шедевры — но, видимо, старинные полотна сильно понравились президенту Украины, полгода о них ничего слышно не было. Похоже, недалекий и нахрапистый кондитер надеялся, что в Вероне о бесценных картинах со временем забудут.

Но после того, как итальянский адвокат Гуариенти подал заявления против Порошенко в украинскую и итальянскую прокуратуры, президент проявил нежданную резвость. Вскоре он помчался в Верону и лично передал музею 17 украденных полотен. Выслушав теплые слова от лидера Украины, доверчивые итальянцы даже вручили ему звание почетного гражданина Вероны. Впрочем, через пару лет, узнав от адвоката о попытке присвоить полотна, Порошенко лишили этого титула, заявив, что поторопились.

О том, что Порошенко большую часть своей богатой коллекции вывез за границу, не имея на то ни малейшего права, на Украине говорили уже давно. В 2016 году журналисты программы «Схемы» рассказали об огромной вилле Порошенко в испанской Марбелье, чья картинная галерея способна соперничать со многими мировыми музеями.

Два года назад эту информацию подтвердил бывший депутат Рады, экс-правая рука Порошенко Александр Онищенко. Он заявил, что президент-олигарх вкладывает наворованные деньги в драгоценности и произведения искусства и свозит на испанскую виллу. Онищенко указал, что большинство шедевров живописи покинуло страну по дипломатическим каналам с помощью посольства Украины в Испании.



По мнению киевских политологов, нынешнее дело о краже Порошенко картин интересно тем, что допрос по нему пройдет сразу после куда более громкого скандала с «пленками Деркача», по которому Генпрокуратура уже открыла уголовное производство. На этих записях Порошенко по приказу чиновников из США менял высших украинских госслужащих и грубо вмешивался в работу правоохранительных органов.

Записи, которые обнародовал депутат Рады Андрей Деркач, вызвали громкий скандал в украинском политикуме. Многие потребовали немедленно посадить экс-гаранта в тюрьму. Но пока с головы Порошенко, что называется, и волос не упал. У экспертов складывается впечатление, что нынешняя власть, пытаясь уйти от скользкой темы внешнего управления Украиной, хочет переключить внимание общества на что-то другое.

По мнению многих политологов, теперь демонстративно оставить Порошенко в покое будет означать либо явную слабость Зеленского, имидж которого недруги все чаще обозначают словом «лох», либо откровенный сговор новой власти с лидерами предыдущего режима. Как сообщил в ходе онлайн-конференции украинский политолог Дмитрий Корнейчук, спустя год президентства Зеленского украинцы ясно увидели, что все уголовные дела против экс-президента Порошенко постепенно превратились в фикцию.

«За год президентства Зеленского мы увидели, что никто никого сажать не собирается. Похоже, Зеленский — это всего лишь компромисс между олигархами, Порошенко и западными партнерами. Этот глава государства пришел к власти под гарантии того, что «не будет никого трогать из команды Порошенко, — заявил Корнейчук. — Год прошел, и все уголовные дела против Порошенко и людей из его окружения превратились в полную фикцию».

По словам Корнейчука, трогать Порошенко никто не будет и дальше, какие бы обвинения в его адрес ни выдвигались.

«Чем больше проходит времени с момента ухода старой власти, тем меньше становится запрос общества на наказание Порошенко. Главное для старой команды — было любой ценой потянуть время, — указывает эксперт. — Точно так же делал в 2014-м и сам Порошенко, когда после Майдана, став президентом, рассказывал, как «сурово накажет всех виновных в расстрелах». В итоге никто из убийц с Майдана так и не сел за решетку. Теперь же Зеленский отчаянно тянет время, понимая, что с каждым месяцем в обществе падает запрос на наказание Порошенко».

Более того, по словам Дмитрия Корнейчука, сегодня наказание Порошенко вообще не является приоритетным вопросом для действующего президента Украины.

«Зеленский ориентируется на социологические данные, а также на свою электоральную группу, для которой наказание Порошенко не является приоритетом. Поэтому Зеленский, оставляя своего предшественника на свободе, по сути, ничего не теряет в электоральном плане. Тем не менее на камеры он и дальше будет рассказывать, что Порошенко обязательно вынесут приговор и он сядет в тюрьму за все свои прошлые грехи. Тем самым Зе пытается сохранить симпатии тех, кто реально пострадал от действий Порошенко и теперь жаждет мести», — резюмировал эксперт.

По словам киевского аналитика Дениса Гаевского, вызов экс-президента Порошенко на срочный допрос в ГБР вполне может оказаться очередным «договорняком» с нынешней властью.

«Расследование контрабанды картин — это вообще нечто новое в деятельности ГБР. Дело в том, что в компетенцию этого органа не входят дела подобного рода. Госбюро по закону должно заниматься либо расследованием преступлений, совершенных другими силовыми органами, либо преступлениями, совершенными чиновниками категории А. Но, к сожалению, народные депутаты, коим сейчас является Порошенко, к ним не относятся», — сказал политолог.

Учитывая, что с недавних пор Порошенко является союзником пропрезидентской фракции, то, по мнению Гаевского, данный вызов может стать классическим «договорняком».

«С одной стороны, власть демонстрирует, что она не забыла свои предвыборные обещания о весенних «посадках», данные украинцам. С другой — для самого Порошенко это может оказаться удобным поводом засветиться в медиаполе, чтобы предстать перед своим электоратом в амплуа «гонимого нынешней властью». Поэтому вряд ли дело о вывозе картин в Испанию будет иметь какие-либо последствия. И тем более не стоит ожидать вручения экс-президенту подозрения по любому из дел, по которым он проходит», — подчеркнул эксперт.

Во время онлайн-общения глава Украинского института политики Руслан Бортник сообщил, что «дело о картинах» является исключением в богатой криминальной биографии экс-президента.

«Большинство дел против Порошенко носят ярко выраженный антикоррупционный характер. И только «картинное» дело имеет явный уголовный характер. Это наверняка будет использовано командой Порошенко, чтобы говорить: «Власти по любому поводу преследуют «пламенного борца с Россией». То есть людям пытаются показать, что реальная подоплека преследования — это «патриотическая» деятельность Порошенко, а не то, что он воровал деньги из бюджета, шедевры из страны и вообще крал все, что плохо лежит», — отмечает Бортник.

В то же время политолог указывает, что дело о вывозе картин из страны является одним из наименее перспективных в том букете уголовных дел, где фигурирует Порошенко.

«Потому что в этом списке есть совсем простые дела из серии «украл — сел». Это и рейдерство на заводе «Ленинская кузница», и подписание кадровых назначений вопреки запрету суда, и явное злоупотребление властью, — напоминает Бортник. — Вообще, конечно, мы наблюдаем парадоксальную ситуацию. Перед выборами в команде Зе так много и жарко говорили о коррупции и воровстве Порошенко, что казалось, как только его уберут от власти, то его тут же развенчают как человека, который все это время сидел на мешках с золотым запасом Украины. Многие уже видели его за решеткой, но прошел год, а никакого результата нет. Был один непослушный прокурор Рябошапка — его уволили. Сейчас прокурор Венедиктова, которой президент доверяет, глава ГБР тоже «свой», а крупные коррупционные дела все также не сдвигаются».

В целом, считает политолог, вывоз предметов искусства за границу, да еще по дипломатическим каналам — это очень специфическое преступление, которое будет трудно доказать в суде.