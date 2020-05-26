Россия обогнала Саудовскую Аравию по поставкам нефти в КНР в апреле

Москва, 26 мая. Импорт нефти в Китай из России в апреле вырос на 17,7% в годовом выражении, в то время как из Саудовской Аравии — упал на 18%. Об этом говорят данные Главного таможенного управления КНР.

Отмечается, что Россия опередила Саудовскую Аравию в качестве ключевого поставщика сырой нефти в Китай в апреле. Как пишет Reuters, импорт вырос на 18% по сравнению с тем же месяцем 2019 года. Так, объем поставок из Саудовской Аравии в годовом выражении и составил 5,16 миллиона тонн, или 1,26 миллиона баррелей в сутки.

Ранее стало известно, что российское газовое общество предложило создать сеть хранилищ, позволяющих сформировать значительный стратегических запас черного золота. Это не менее 10% нефти, добытой за год в стране.

Ранее председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть.

По его словам, нынешняя структура экономики и технологический уклад явно устарели. Политик сравнил цены на нефть с «дохлой лошадью» и оценил перспективу заработка на нефти в ближайшем будущем. Чубайс считает, что стоимость нефти в 2020 году не поднимется выше 40 долларов за баррель. Он напомнил, что об этом говорится в оптимистичных прогнозах. По мнению главы «Роснано», в 2020 году зарабатывать на продаже сырья так, как раньше, не удастся. Он объяснил, что цена отсечения, после которой доходы от нефти идут в бюджет, установлена на уровне 42,4 доллара за баррель.