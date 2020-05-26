Российские банки ввезли в страну рекордный объем долларов

Москва, 26 мая. Российские банки в марте ввезли в страну рекордное количество долларов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Банка России.

Согласно приведенной регулятором информации, объем ввезенной иностранной валюты составил 4,95 миллиарда долларов в наличной форме. Показатель февраля превышен в более чем девять раз.

Примечательно, что эта сумма рекордная за последние шесть лет. Больше денежных средств ввезли лишь в марте и декабре 2014 года — 9,5 миллиарда и 10,1 миллиарда долларов соответственно.

Кроме того, в марте этого года российские банки ввезли также 1,3 миллиарда евро. Это почти втрое больше, чем в феврале. Тем не менее, этот объем сопоставим со среднемесячными показателями прошлого года.

Ранее экономист Михаил Хазин назвал Россию единственным мировым игроком, способным на экономический рост. По его словам, пандемия коронавируса лишь оказала стимулирующее воздействие, тогда как фондовый рынок США еще до распространения инфекции начал испытывать проблемы. Эксперт предполагает, что нынешний американский кризис превзойдет «Великую депрессию» в полтора раза.

Тем временем его коллега Никита Масленников спрогнозировал курс рубля до конца весны. Экономист объяснил, что перспективы российской валюты будут определяться темпами восстановления мировой экономики, ценами на нефть, спросом на российские активы и притоком «горячих денег».