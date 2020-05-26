Какой бизнес наживается на пандемии, а кто помогает обществу, обсудят в медиацентре «Патриот»

Во вторник, 26 мая, в 14.00 Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «День предпринимателя. Какой бизнес зарабатывает, а какой наживается на пандемии?».

Дата 26 мая отмечается как День российского предпринимательства. Российское предпринимательство не только зарабатывало, но и служило государству и обществу. Мы можем вспомнить Демидовых, Морозовых, Третьяковых. Есть бизнесмены, которыми гордится и современная Россия. Однако существует другая сторона медали, бизнес с капиталистическим оскалом. Коммерсанты, которые в погоне за прибылью не видят человека, выжимают последние деньги из простого народа, не считаются с интересами общества.

Можно ли заставить бизнес быть социально ответственным? Справляются ли аптеки со своей обязанностью защищать здоровье людей или же в период пандемии сосредоточились на заработке? Как российское предпринимательство помогает людям в тяжелый период? Должно ли государство помогать бизнесу или это бизнес должен помогать государству и обществу?

На эти и другие вопросы в рамках нашего эфира ответят экономисты, предприниматели, политики и чиновники.

Вы можете задать свой вопрос в комментариях к этому анонсу на сайте ФАН или в комментариях к трансляции.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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