Анадырь, 26 мая. Момент падения вертолета Ми-8 на Чукотке попал на видео. Кадры, снятые камерами видеонаблюдения, были опубликованы в соцсетях.

Судя по видео, при взлете вертолет начал кружиться вокруг своей оси, а затем рухнул на землю. После падения произошел взрыв, передает Пятый канал.

Напомним, крушение вертолета произошло 26 мая около 05.00 по московскому времени в аэропорту Угольные Копи в Анадырском районе. Ми-8 рухнул с высоты около 20 метров, после чего загорелся. В результате падения летательного аппарата погибли четыре человека, передает «Царьград».

Разбившийся вертолет принадлежал Минобороны РФ, в момент крушения экипаж выполнял учебно-тренировочный полет. По предварительной версии, причиной трагедии стала техническая неисправность, сообщает НСН. На место происшествия вылетела комиссия ВКС РФ для выяснения обстоятельств случившегося.