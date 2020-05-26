Кикабидзе похвастался, что больше 10 лет не был в РФ и пел на русском в Киеве

Тбилиси, 26 мая. Грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе не был в России более 12 лет из-за несогласия с политикой ее власти. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

«Неправильная политика. Россия — огромная, красивая, хлебосольная страна, населенная замечательными людьми, читающая, с прекрасным искусством. Почему они каким-то соседям доставляют неудобства? Вы [Украина] — немаленькая страна, и с вами так нельзя разговаривать. С нами [Грузией] можно ­— нам некуда деться, но это огромный грех. Я с 2008 года ни в одном городе [России] не был», — сообщил грузинский артист.

Кикабидзе похвастался, что у него «есть отдушина»: когда хочется петь на русском языке, он едет на Украину.

Певец объяснил, что разделяет народ и политику, но не может ехать выступать в страну, власти которой его «хотят побить», даже если видеть его желают местные граждане.

«Но нельзя петь тем людям, которые тебя хотят побить — я имею в виду политиков. Не всех, конечно. Если к тебе вошел танк с каким-то флагом — ты в эту страну не должен ехать петь и развлекать [народ]. История такая вещь, что все на свои расставит», — подчеркнул он.

Исполнитель заявил, что согласится на любые выступления в России, если изменится ее политика.

Российско-грузинские отношения осложнились в июне 2019 года. Грузинская оппозиция организовала массовые беспорядки и сорвала выступление делегации из РФ на сессии Международной ассамблеи православия. Формальным поводом для возмущения стало то, что открывающий заседание депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. В итоге работа ассамблеи была прекращена, а российская делегация была вынуждена покинуть страну.

Звезда фильма «Мимино» стал не первым грузинским артистом, который начал выступать против России после беспорядков в Тбилиси. Певица Нино Катамадзе заявляла, что прекращает свои выступления в РФ по политическим причинам. В частности, она отменила концерт в Москве, который должен был состояться 27 марта 2020 года.