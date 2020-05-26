Ассоциация педиатров Японии предупредила об опасности ношения масок детьми

Токио, 26 мая. Ассоциация педиатров Японии предупредила родителей о том, что ношение медицинских масок детьми младше двух лет опасно. Соответствующее сообщение появилось на сайте организации.

Как объяснили специалисты, из-за узких дыхательных путей у младенцев может затрудняться дыхание вплоть до асфиксии. Кроме того, по их словам, ношение масок увеличивает риск теплового удара и нагрузку на сердце.

«Давайте прекратим использование масок для детей в возрасте до двух лет», — призвали педиатры.

В ассоциации уточнили, что в Японии зафиксировали крайне мало случаев COVID-19 среди маленьких детей. Большинство из заболевших заразились от родных, тогда как вспышек инфекции в детских садах и школах практически не было.

В целом, в Японии, по последним данным, выявлено около 16,5 тысячи случаев коронавируса. Причем порядка 13 тысяч пациентов уже выздоровели, 830 скончались. Премьер-министр страны Синдзо Абэ решил отменить режим ЧС, введенный из-за пандемии.

Недавно японские журналисты совместно со специалистами провели эксперимент, который показал, с какой стремительной скоростью коронавирусная инфекция распространяется в общественных местах. Для исследования использовали специальный краситель, который видно только в ультрафиолетовом свете.