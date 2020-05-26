Россияне рассказали, готовы ли держать социальную дистанцию на пляже

Москва, 26 мая. Аналитики сервиса OneTwoTrip выяснили, планируют ли россияне соблюдать социальную дистанцию при отдыхе на курорте в случае открытия курортного сезона.

Выяснилось, что 20,5% опрошенных считают социальную дистанцию на пляже лишней мерой. Как пишет RT, держаться подальше от других согласны более 31% респондентов. При этом 29% опрошенных выбрали вариант «Другое».

Они объяснили, что планируют посещать безлюдные, дикие пляжи и отдыхать вдали от всех.

Напомним, доктор и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему слишком частое использование антибактериального мыла может быть опасным для здоровья. Мясников отмечает, что антибактериальное мыло необходимо оставлять для специфического применения, а также для особых категорий пациентов.

Ранее Александр Мясников развеял миф о том, что две стороны одноразовой медицинской маски предназначены для разных целей. Ранее соответствующие версии были высказаны пользователями Интернета. Согласно расхожему заблуждению, если человек инфицирован, то ему необходимо носить маску белой стороной внутрь. Если же человек хочет защитить себя, то маску надо носить наружу.

До этого эксперты называли самый простой способ дезинфекции многоразовых масок. Отмечается, что вначале нужно постирать ее в горячей воде с моющим средством, например, с мылом. Затем маску нужно тщательно просушить и положить в закрытый бумажный пакет — тогда на ее поверхности не появятся бактерии.