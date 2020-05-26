Манукян похвастался купленным за 10 млн рублей автомобилем

Москва, 26 мая. Блогер Давид Манукян исполнил свою давнюю мечту и купил дорогой автомобиль. Он похвастался, что стал обладателем первой в России модели популярной серии.

Манукян добился популярности всего за пару лет, его успех закрепился после начала отношений с популярной певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

Сегодня блогер может позволить себе роскошный отдых и дорогостоящие приобретения, одним из которых стал премиальный автомобиль. Информацию о покупке машины подтвердили и представители блогера.

«Я сейчас смотрю на самую офигенную тачку. Она первая в России, и она моя. Эта машина настолько офигенная, что я ее вам не покажу», — цитирует счастливого владельца авто «Стархит».

Поклонникам блогера его нежелание раскрывать подробности о покупке не помешало определить бренд и модель машины.

Интернет-пользователи уже установили, что бойфренд Бузовой, вероятно, приобрел BMW Х6 М competition. Цена этой модели составляет от 9,7 до 11,6 миллионов рублей в зависимости от комплектации. Такой вывод фанаты сделали на основе тех видео, которые опубликовал друг Манукяна — блогер Эрик Давидович.

Манукян неоднократно заявлял, что добился успеха самостоятельно. Завоевать аудиторию он смог социальными роликами. Благодаря новой волне популярности он попробовал свои силы и на музыкальном поприще и сейчас регулярно записывает хиты, в том числе в дуэте с Бузовой.

Ранее Манукян защитил совместную с Бузовой работу — клип «Журавли». Он ответил на критику видеоролика, снятого на кавер-версию известной песни военных лет.