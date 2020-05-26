Жена Газманова поделилась рецептом счастливой семейной жизни на самоизоляции

Москва, 26 мая. Супруга известного певца Олега Газманова Марина рассказала, как сохранить хорошие отношения в семье во время самоизоляции. Рецептом счастливой семейной жизни она поделилась на своей странице в Instagram.

По словам Марины Газмановой, она старается следовать совету политика и публициста Ирины Хакамады.

«Ирина Хакамада дала рецепт хороших отношений надолго: самоизоляция друг от друга. <…> Разошлись на время даже в разные углы — побыть самим с собой — и на крыльях любви вернулись, соскучившись», — написала супруга певца.

Газманова отметила, что в их с мужем семейной жизни обычно все происходило как раз по такому сценарию — гастроли, расставания и «встречи с восторгом». Жена исполнителя призналась, что продолжает практиковать «расставания» и на самоизоляции, поскольку «углов много». Как сообщила Марина Газманова, после этого они с мужем успевают так соскучиться, что потом видятся будто в первый раз.

«А если дышать друг другу всегда в лицо, то, как Ирина сказала, можно заболеть коронаненавистью», — подчеркнула жена Олега Газманова.

Супруга певца назвала временные расставания хорошей семейной практикой, которая позволяет добавить огня в отношения.

«Отправьте себя в кругосветку своих желаний одну и вернитесь наполненная в семью», — рекомендовала Марина Газманова.

Ранее супруга Олега Газманова рассказала, что кормит его листочками липы и крапивы. Также женщина сообщила подписчикам, что заваривает черемуху как чай.