Появилось видео с места крушения Ми-8 на Чукотке

Анадырь, 26 мая. Опубликованы кадры с места крушения военного вертолета Ми-8 в Анадырском районе Чукотского АО.

На снимках видно, что вертолет был серьезно поврежден в результате крушения. Известно, что происшествие случилось во время попытки взлета с анадырского аэродрома «Угольные Копи». Согласно предварительным данным, у Ми-8 произошел технический сбой на высотке около 20 метров. Точные причины аварии еще предстоит установить.

Трагедия унесла жизни всех 4-х членов экипажа. Они погибли от травм, полученных в результате столкновения с землей.

Ранее в Минобороны РФ отмечали, что вероятной причиной трагедии стала техническая неисправность. На место происшествия отправилась комиссия Воздушно-космических сил РФ.

19 мая вблизи подмосковного Клина произошла похожая трагедия. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку, в результате которой также погиб весь экипаж летательного средства. Предварительной причиной крушения также стали технические неполадки.

В конце прошлого месяца сообщалось о жесткой посадке вертолета Ми-26 в районе месторождения «Русское» в Ямало-Ненецком автономном округе. Экипаж направлялся в вахтовый поселок Ванкор в Красноярском крае на нефтегазовое месторождение. На борту вертолета находились 8 человек, у двоих были диагностированы переломы ребер, остальные члены экипажа отделались ушибами.