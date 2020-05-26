Моисеев ответил на слухи об ухудшении своего здоровья

Москва, 26 мая. Российский певец Борис Моисеев отреагировал на слухи об ухудшении своего здоровья. Об этом он рассказал музыкальному критику Артуру Гаспаряну.

По словам артиста, его «в очередной раз похоронили».

«Очень обидно, когда просыпаешься утром в хорошем настроении и читаешь заголовок, что я чуть ли не умер, или что мне не на что есть, что я бедствую или продал свою недвижимость, что никому не открываю дверь, что меня все забыли», — сказал он.

Как пишет «Московский комсомолец», это его сильно обижает и расстраивает.

Ранее Моисеев рассказал, что узнал дату своей смерти от гадалки. По словам певца, обладательница сверхъестественных способностей предрекла ему долгую жизнь до 86 лет.

Артист рассказал, что друзья посоветовали ему обратиться к известной парижской прорицательнице. Гадалка была откровенна и заявила, что певец приживет до 86 лет. При этом творческий расцвет женщина пророчила в 55 лет.

Моисеев отметил, что второе предсказание уже сбылось – в 55 лет записывал альбомы и спал на съемках, вспоминает музыкант. Через два года у артиста случился инсульт, «расцвет был скоротечен», подытожил Моисеев. Артист отметил, что с тех пор регулярно посещает врачей и следит за питанием.

Артист добавил, что у него есть любимый ритуал на удачу – обходить зал перед выступлением с колокольчиком и дышать в обувь.