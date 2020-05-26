Комаровский предрек негативные последствия жесткого карантина

Москва, 26 мая. Телеведущий и детский врач Евгений Комаровский спрогнозировал негативные последствия, к которым в будущем могут привести жесткие карантинные меры.

Он рассказал об этом в новом видео на YouTube-канале. Как уточнил специалист, чем дольше они продлятся, тем дольше будет вырабатываться популяционный иммунитет.

«Чем интенсивнее мы будем закручивать гайки, ограничивать общение, полеты, закрывать все, тем больше будет выработка коллективного иммунитета», — подчеркнул он.

Комаровский подчеркнул, что иммунитет рано или поздно «все равно выработается».

«Рано или поздно 60–70% народу будет иммунитет иметь, и тогда передача остановится», — добавил Комаровский.

При этом он добавил, что из-за жестких карантинных мер в связи с COVID-19 во многих государствах перестали делать плановые хирургические операции и плановую вакцинацию детей.

Ранее Комаровский в своем видеоблоге рассказал, что благодаря местному иммунитету человек может избежать коронавируса, даже не взирая на тесный контакт с заболевшим. Как пояснил Комаровский, под местным иммунитетом в медицине понимаются защитные свойства слизистых оболочек носа, носоглотки, гортани и бронхов. В данных оболочках содержатся так называемые секреторные иммуноглобулины, которые могут нейтрализовать вирусы при попытке вторгнуться в организм.

На формирование местного иммунитета влияют разные факторы. Самое главное, чтобы слизистые оболочки организма не пересыхали, поскольку в таком случае их защитная функция попросту отключается.