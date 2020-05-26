Испанский эксперт развеял мифы о пользе пива и вина

Мадрид, 26 мая. Мнение о том, что пиво может быть полезно после занятий спортом, поскольку помогает восстанавливать водный баланс, является ошибочным. Об этом заявил испанский эксперт Хавьер Мартинес, пишет издание ABC.

По мнению некоторых, пиво будто бы способствует восстановлению водного баланса после тренировок, поскольку имеет в составе углеводы, витамины, фенольные соединения и фолиевую кислоту. Однако, как пишет Мартинес, пенный напиток содержит алкоголь и имеет мочегонное свойство, что приводит к обезвоживанию организма. По словам эксперта, для восполнения жидкости после физических нагрузок следует пить воду и есть фрукты.

«После тренировки вы можете выпить безалкогольное пиво, но для удовольствия, а не для здоровья», — отметил Мартинес.

Кроме того, эксперт развеял миф о пользе вина (так называемый «французский парадокс»), согласно которому низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний во Франции связан как раз с употреблением этого алкогольного напитка. Мартинес отметил, что причинно-следственные связи между вином и здоровьем сердца так и не были установлены, пишут «Известия». При этом уже давно доказано, что употребление алкоголя даже в небольших количествах приводит к негативным последствиям.

Ранее врач-нарколог Алексей Казанцев предупредил об опасности чрезмерного употребления пива во время самоизоляции. В беседе с Федеральным агентством новостей он отметил, что с пива люди часто переходят на более крепкие напитки.