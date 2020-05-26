Названа дата клинических испытаний вакцины от COVID-19. События дня. ФАН-ТВ

Вакцину от COVID-19 испытают в июне
Научный центр вирусологии «Вектор» планирует начать клинические испытания вакцины от коронавируса в конце июня. Об этом в интервью «Известиям» сообщил гендиректор организации Ринат Максютов. До этого времени планируется получить результаты испытаний на животных и дождаться разрешения на клиническую проверку от Минздрава. Как сообщил Максютов, перед массовым применением вакцина должна успешно пройти лабораторные испытания, оказаться в производстве и приобрести лекарственную форму. Как говорят специалисты, массовая вакцинация россиян, может стартовать в начале осени и займет от шести до девяти месяцев.
Ураган в Свердловской области
Количество погибших в результате штормового ветра в Свердловской области возросло до трех, сообщили в пресс-службе регионального управления СК. Шквалистый ветер до 28 метров в секунду прошел в регионе вечером в понедельник. В результате были сорваны крыши некоторых домов, повалены деревья, на стройке упал кран. Точные данные о пострадавших и о материальном ущербе анализируют полицейские.
Льготное автокредитование для медработников
Программы льготного автокредитования станут доступны для медицинских работников и семей с одним ребенком, сообщили в Минпромторге России. На эти цели будет выделено 7 млрд рублей. Также на льготное автокредитование смогут рассчитывать граждане, продавшие свою машину возрастом свыше 6 лет автомобильному дилеру. Отметим, с учетом дополнительных средств финансирование программ льготного автокредитования, среди которых сейчас «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», в 2020 году составит 12 млрд рублей.
Испытания подлодки «Белгород» для «Посейдона»
Испытания атомной подводной лодки проекта «Белгород» будут продолжаться еще полтора года. Она станет первым опытным носителем подводных беспилотных аппаратов «Посейдон». Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Отмечается, что подводную лодку будут готовить к передаче ВМФ в случае удачного испытания. Многоцелевая атомная подводная лодка «Белгород» — это экспериментальная лодка для беспилотников «Посейдон», относящаяся к проекту «Антей».