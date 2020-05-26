Названа дата клинических испытаний вакцины от COVID-19. События дня. ФАН-ТВ

Вакцину от COVID-19 испытают в июне Научный центр вирусологии «Вектор» планирует начать клинические испытания вакцины от коронавируса в конце июня. Об этом в интервью «Известиям» сообщил гендиректор организации Ринат Максютов. До этого времени планируется получить результаты испытаний на животных и дождаться разрешения на клиническую проверку от Минздрава. Как сообщил Максютов, перед массовым применением вакцина должна успешно пройти лабораторные испытания, оказаться в производстве и приобрести лекарственную форму. Как говорят специалисты, массовая вакцинация россиян, может стартовать в начале осени и займет от шести до девяти месяцев.

Ураган в Свердловской области Количество погибших в результате штормового ветра в Свердловской области возросло до трех, сообщили в пресс-службе регионального управления СК. Шквалистый ветер до 28 метров в секунду прошел в регионе вечером в понедельник. В результате были сорваны крыши некоторых домов, повалены деревья, на стройке упал кран. Точные данные о пострадавших и о материальном ущербе анализируют полицейские.

Льготное автокредитование для медработников Программы льготного автокредитования станут доступны для медицинских работников и семей с одним ребенком, сообщили в Минпромторге России. На эти цели будет выделено 7 млрд рублей. Также на льготное автокредитование смогут рассчитывать граждане, продавшие свою машину возрастом свыше 6 лет автомобильному дилеру. Отметим, с учетом дополнительных средств финансирование программ льготного автокредитования, среди которых сейчас «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», в 2020 году составит 12 млрд рублей.