Медведь попытался вломиться в Mercedes актрисы Кристины Фуэнтес

Москва, 26 мая. Медведь попытался проникнуть в автомобиль актрисы Кристины Фуэнтес и ее друга. На кадрах видно, как животное подходит к Mercedes и лапой открывает переднюю дверь транспортного средства.

Как пишет Metro, в этот момент хозяева машины наблюдали за происходящим издалека. Они начали громко кричать. При этом медведь испугался шума и отдалился от иномарки. Как уточнил Фуэнтес, животному все же удалось проникнуть в машину на следующий день. Она подчеркнула, что в Mercedes остались следы его огромных лап и грязи.

Ранее молодой леопард в индийском заповеднике Катарниагат в штате Уттар-Прадеш попытался подобраться к дикобразу и остался ни с чем. Видео нападения хищника появилось в Сети.

В субботу, 16 мая, в Twitter офицер индийской лесной службы Рамеш Пандей выложил видео. На кадрах леопард и дикобраз встретились на пустынном участке дороги после наступления темноты. В ролике, появившемся чуть позже на сайте NDTV, видно, что леопард подходит к дикобразу, последний быстро поднимает колючки, чтобы отпугнуть хищника. При этом леопард наклоняется и пытается ударить добычу лапой, но промахивается. Потерпев неудачу, он убегает прочь.

Специалисты объяснили, что в большинстве случаев большие кошки побеждают дикобразов, так как они научились охотиться на них и избегать уколов острых иголок. В этом случае молодому хищнику просто не повезло.

Напомним, студентка Эмбер Сомс во время посещения Южноафриканской Республики сняла схватку львов и гиен, которая очень напоминает одну из сцен мультфильма «Король лев». Девушка приехала в национальный парк Крюгера. Во время прогулки она сняла на видео момент, когда львы отбили нападение гиен на львицу.