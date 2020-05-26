Отказ от карантина может грозить Швеции политическим кризисом

Стокгольм, 26 мая. Экономический спад и рост безработицы в Швеции, несмотря на отказ от режима самоизоляции в условиях пандемии коронавируса, грозят обернуться для государства кризисом, в том числе политическим, сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что уровень безработицы в Швеции по итогам апреля поднялся с 6,7% до 7,9%. Без учета сезонных колебаний показатель и вовсе превышает 8%. По мнению специалистов, если спрос на услуги и товары в стране не восстановится, то уровень безработицы может достичь 17%. Поэтому Стокгольм работает над поправками в трудовое законодательство, которые бы упростили для работодателей процесс увольнения сотрудников.

Это вызвало недовольство у шведских профсоюзов и оппозиции. Они угрожают объявить вотум недоверия премьер-министру Стефану Левену в случае утверждения поправок.

«Это худшая атака на безопасность рабочих мест за последние десятилетия», — говорит лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон.

Напомним, что шведский подход в борьбе с коронавирусом стал темой международных дискуссий, так как государство не стало вводить жесткие ограничения в условиях пандемии. В Швеции продолжают работу магазины и заведения общепита, однако избежать падения ВВП Стокгольму не удалось, так как экономика страны зависима от внешнего спроса. В стране прогнозируется снижение ВВП до 9,7%.

Ранее The Financial Times отмечало, что в Швеции с населением 10 млн человек от COVID-19 умерли 3,2 тыс. человек, что в 3 раза больше, чем в соседних Дании, Финляндии и Норвегии, население которых составляет 15 млн человек. По отношению к населению в Швеции на миллион умерло 311 человек, в то время как в соседней Норвегии число жертв до сих пор составляет 40 на миллион.