Россияне рассказали, какая сумма им нужна на «черный день»

Москва, 26 мая. Россияне оценили размер сбережений на случай непредвиденных финансовых трудностей. По их словам, эта сумма в зависимости от региона жительства составляет от 240 до 580 тысяч рублей.

Как пишет газета «Известия», средняя сумма по России составляет около 350 тысяч рублей. При этом самый высокий запрос у жителей Петербурга. В северной столице размер «подушки безопасности» оценили в 582 тысячи рублей. Неожиданно, но Москва оказалась на втором месте — там респондентам потребовалось 521 тысяча рублей.

Ранее стало известно, сколько нужно зарабатывать для достойной жизни россиянам. Финансовый университет при Правительстве РФ обнародовал данные социологического опроса, в ходе которого россияне рассказали, сколько им нужно зарабатывать для благополучной жизни.

В среднем для достойной жизни россияне считают достаточным ежемесячный доход в 66 тысяч рублей. Москвичи назвали цифру в 100 тысяч рублей, петербуржцам оказалось достаточно 91 тысячи.

Наименее требовательными к уровню заработной платы стали жители Читы — им для благополучия необходимо зарабатывать около 50 тысяч в месяц. Жители Улан-Удэ назвали сумму в 54 тысячи рублей, барнаульцы и якутчане — 55 тысяч.

Примерно каждый четвертый из опрошенных, проживающих в крупных и средних городах, заявил, что уже добился необходимого уровня дохода. Каждый пятый планирует сделать это в ближайшие годы, а примерно половина респондентов сказали, что никогда не достигнут желаемой отметки. Большинство заявивших о своей финансовой состоятельности проживают в Москве, Казани, Грозном и Махачкале.