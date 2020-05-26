Болгарский журналист заявил, что Россия «присвоила» кириллицу

София, 26 мая. Болгарский писатель и журналист Огнян Стамболиев заявил, что Россия «игнорирует» роль его соотечественников в создании русской литературы и просвещении славян. Об этом он написал в блоге на портале Fakti.bg.

По словам Стамболиева, выставка перед входом в Российский культурно-информационный центр в Софии, которая приурочена ко Дню славянской письменности и культуры, будто бы не сообщает, что «болгары на протяжении веков играли важную роль в просвещении».

«Россия официально вычеркнула Болгарию из истории письменности, созданной святыми братьями Кириллом и Мефодием», — приводит слова журналиста «Царьград».

Стамболиев считает, что Россия якобы пытается таким образом «скрыть» роль болгар в крещении Руси. Кроме того, журналист заявил, что Москва будто бы «отрицает» влияние его соотечественников на русскую литературу, пишет «ФедералПресс».

«Они даже попытались присвоить кириллицу и сделать ее своей азбукой», — подчеркнул Стамболиев.

День славянской письменности и культуры отмечается в России и многих других странах 24 мая. Праздник приурочен ко Дню памяти святых Кирилла и Мефодия, которые считаются родоначальниками письменности славян и создателями алфавита. В 2017 году официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что этот праздник должен способствовать сближению народов, а не созданию конфликтов.