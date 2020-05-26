Жители Сирии поблагодарили Россию за возможность движения по трассе М4

Дамаск, 26 мая. Жители Сирии поблагодарили РФ за возможность ездить участку трассы М4 в Заевфратье.

Напомним, что недавно в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщили о начале движения гражданского автотранспорта на участке трассы М4 между населенными пунктами Айн Исса и Тель Тамр длиной более 160 км. Колонны сопровождаются российской военной полицией, а с воздуха за безопасностью следят российские беспилотники.

«Спасибо России и президенту Путину за то, что открыли нам эту дорогу, без этого тут были одни страдания. Самое главное, это безопасность! Раньше нам приходилось ехать в объезд целых 10 часов. А теперь 2 часа всего», — благодарит Россию местный житель Махмуд Фатих.

Ранее гражданским лицам приходилось объезжать дорогу, в результате чего длина маршрута увеличивалась до 350 км.

Отмечается, что движение открыто в обе стороны. Каждый день из двух населенных пунктов будут направляться колонны гражданских автомобилей в сопровождении российских военнослужащих.

«Мы очень вам благодарны за эту дорогу. Она нам очень нужна. Не открыли бы, мы бы продолжали страдать. Очень много времени и мучений приносит поездка по объездной дороге», — говорит Фадель Васим.

Он рассказывает, что автомобили, которые ранее пытались проехать по дороге, попадали под обстрелы боевиков.

За первый день в сопровождении российских военных по маршруту проехали около 400 человек в более чем сотне автомобилей.

Ранее в ЦПВС сообщали, что представителями российской военной полиции было проведено патрулирование по маршрутам в провинциях Алеппо, Хасака и Ракка. Военнослужащими РФ был зафиксирован обстрел населенного пункта Машария в провинции Латакия. Незаконные действия были совершены террористической организацией «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.