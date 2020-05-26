Минобороны РФ назвало предварительную причину крушения Ми-8 на Чукотке

Москва, 26 мая. Причиной падения вертолета Ми-8 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Анадыре могла стать техническая неисправность. На место происшествия вылетела комиссия ВКС, сообщает Министерство обороны РФ.

«По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность вертолета. К месту катастрофы вылетела комиссия Главного командования ВКС РФ», — сообщили в военном ведомстве.

Авария произошла 26 мая приблизительно в 05.00 по московскому времени. Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет в районе аэродрома в Анадыре (Чукотский АО). Ми-8 совершил жесткую посадку, экипаж летательного средства получил несовместимые с жизнью травмы в результате столкновения с землей.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали при жесткой посадке транспортно-боевого вертолета Ми-35 в Крыму. Пресс-служба Южного военного округа подтвердила факт происшествия и отметила, что вертолет совершал плановый учебно-тренировочный полет, который происходил без боекомплекта.