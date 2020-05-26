Мясников объяснил, чем опасно частое использование антибактериального мыла

Москва, 26 мая. Доктор и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему слишком частое использование антибактериального мыла может быть опасным для здоровья.

«Считается, что антибактериальное мыло увеличивает резистентность к антибиотикам. Что такое антибактериальное? Это содержащее те или иные антибиотики, убивающие бактерии», — говорит специалист.

Мясников отмечает, что антибактериальное мыло необходимо оставлять для специфического применения, а также для особых категорий пациентов.

«Для широкого применения достаточно простого мыла», — резюмировал врач.

Ранее Александр Мясников развеял миф о том, что две стороны одноразовой медицинской маски предназначены для разных целей. Ранее соответствующие версии были высказаны пользователями Интернета. Согласно расхожему заблуждению, если человек инфицирован, то ему необходимо носить маску белой стороной внутрь. Если же человек хочет защитить себя, то маску надо носить наружу.

До этого эксперты называли самый простой способ дезинфекции многоразовых масок. Отмечается, что вначале нужно постирать ее в горячей воде с моющим средством, например, с мылом. Затем маску нужно тщательно просушить и положить в закрытый бумажный пакет — тогда на ее поверхности не появятся бактерии.