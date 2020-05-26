Экипаж рухнувшего вертолета Ми-8 в Анадыре погиб

Анадырь, 26 мая. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Анадыря Чукотского АО. Согласно предварительным данным, погибли четыре человека, передают в экстренных службах региона.

«Вертолет проводил контрольное вывешивание. Упал с высоты 15 метров. Внутри находились 4 человека, все погибли», — сообщает представитель правительства Чукотского АО.

На месте происшествия возник пожар, который удалось потушить спасателям.

По предварительным данным, причиной трагедии могла стать техническая неисправность вертолета. Черные ящики Ми-8 уже обнаружены, их состояние оценивается как удовлетворительное.

19 мая сообщалось о похожем происшествии в Подмосковье. Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку около Клина. Как сообщало Министерство обороны РФ, экипаж вертолета погиб. По предварительной данным, причиной инцидента также могла стать техническая неисправность.