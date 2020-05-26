В Приморье объявили о смягчении ограничений на фоне пандемии

Владивосток, 26 мая. Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении карантинного режима в регионе, введенного на фоне пандемии коронавируса, сообщают в краевом правительстве.

Отмечается, что на первом этапе смягчения возможно возобновление работы салонов красоты, химчисток, ателье, а также ремонтных мастерских. Планируется разрешить торговлю непродовольственными товарами в торговых залах площадью до 400 кв. метров, при наличии отдельного наружного уличного входа и предельным количеством посетителей — не более одного человека на 4 кв. метра.

Как отмечает губернатор Приморья, ограничения будут поэтапно снимать во всех муниципальных образованиях, кроме Находки, на которую приходится четверть всех инфицированных в регионе. Частичное снятие ограничений стало возможным после того, как коэффициент заболеваемости в регионе на протяжении недели держался ниже нормированного.

Во вторник число излечившихся от коронавируса в крае за сутки впервые вдвое превысило число зафиксированных случаев заражения. Общее число инфицированных в Приморье составляет 1,7 тыс. человек, 706 пациентов выздоровели, 15 человек скончались.

Ранее сообщалось, что новый госпиталь для пациентов с коронавирусом был открыт в Находке. Медучреждение рассчитано на 60 коек. Госпиталь размещен на базе туберкулезного диспансера. Специалисты оперативно переоборудовали помещение и завезли туда необходимое медицинское оборудование для борьбы с инфекцией, в том числе кислородные концентраторы и аппараты ИВЛ.