«Вектор» готовится к клиническим испытаниям вакцины от COVID-19

Москва, 26 мая. Научный центр вирусологии «Вектор» Роспотребнадзора собирается начать клинические испытания вакцины от коронавируса в конце июня, сообщает гендиректор центра Ринат Максютов.

До этого времени, по словам Максютова, центр намерен получить результаты испытаний на животных и дождаться разрешения на клинические испытания от Министерства здравоохранения РФ.

Гендиректор научного центра подчеркивает, что перед массовым применением вакцина должна успешно пройти лабораторные испытания, оказаться в производстве и приобрести лекарственную форму. После этого начинается этап доклинических и клинических исследований, а также регистрация.

Ранее глава Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что сотрудники центра, занимающиеся разработкой вакцины, а также он сам, уже сделали себе прививки от коронавируса, в результате чего у них выработались антитела. По словам Гинцбурга, массовая вакцинация жителей России может начаться в начале осени и займет от 6 до 9 месяцев.

После появления новости о разработке вакцины в институте им. Гамалеи треть россиян заявили о готовности сделать прививку от коронавируса, что подтверждается результатами опроса компании Superjob. В прошлом месяце готовых и склонявшихся сделать прививку от COVID-19 было более половины россиян. Согласно итогам исследования, 41% респондентов заявили, что испытывают опасения перед вакцинацией.