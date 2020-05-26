Пригожин вызвал «старикашку» Шнурова на мужской разговор

Москва, 26 мая. Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал свой спор с музыкантом Сергеем Шнуровым о «бедствующих» артистах, пообещав солисту «Ленинграда» «мужской разговор». Соответствующий пост продюсер опубликовал у себя в Instagram.

Напомним, что Иосиф Пригожин ранее заявлял, что даже самые популярные звезды сейчас находятся в крайне тяжелом положении из-за отсутствия выступлений на фоне пандемии коронавируса. Слова продюсера высмеял Сергей Шнуров. Пригожин попытался вступить в полемику с музыкантом, однако вновь нарвался на критику со стороны солиста «Ленинграда».

Продюсер заявил, что Шнуров лишь «делает вид, что с народом», и что он «бросает им кость в виде своих грязных стишков». По словам Пригожина, у музыканта «вообще нет ничего святого».

«Я тебя вообще не трогал, даже не вспоминал ни тебя, ни твоих жен. А за то, что вмешиваешь сюда Леру (жену Пригожина певицу Валерию. — Прим. ФАН), у меня с тобой будет отдельный мужской разговор. Ты не прав, старикашка. Время все расставит по своим местам», — ответил Пригожин Шнурову.

Ранее певица Валерия объяснила критикам, куда уходят деньги в ее знаменитой паре с продюсером Иосифом Пригожиным, и почему знаменитостям в условиях пандемии тоже приходится непросто. Исполнительница напомнила хейтерам, что вместе с мужем они содержат штат из десятков сотрудников, которым необходимо кормить свои семьи, и, несмотря на отсутствие выступлений, они не отказываются от выплат персоналу.