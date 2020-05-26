На Украине началось расследование из-за прослушки в кабинете Порошенко

Киев, 26 мая. Сотрудники Государственного бюро расследований Украины после обнародования записей переговоров Порошенко и Байдена начали проверку по делу о незаконной установке прослушивающей аппаратуры в кабинете экс-президента страны.

«По факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, что могло нанести ущерб государственным интересам», — говорится в материале из реестра досудебных расследований.

Напомним, что 19 мая внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал записи телефонных переговоров, на которых, как он утверждает, Петр Порошенко, бывший американский вице-президент Джозеф Байден и экс-глава Госдепа Джон Керри обсуждают вопросы внутренней политики Украины.

Деркач отмечает, что одной из тем переговоров Порошенко и Байдена было предоставление Вашингтоном 1 млрд долларов в обмен на сохранение схем работы компании Burisma, в совет директоров которой входил сын Джо Байдена Хантер. Помимо этого, записи содержат призывы Джона Керри заменить генерального прокурора Украины, а также другие факты, свидетельствующие о вмешательстве США во внутренние дела Киева.

Генпрокуратура Украины после публикации записей открыла против Порошенко уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью. Бывший глава государства называет сложившуюся ситуацию «спецоперацией против стратегических отношений Киева и Вашингтона».

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева обязал офис генпрокурора Украины инициировать досудебное расследование по факту возможного вмешательства Джо Байдена в работу экс-генпрокурора страны Виктора Шокина. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство защиты Шокина, в котором адвокат обвинил офис генпрокурора в бездеятельности. Судья при этом постановил указать в производстве, что во вмешательстве в работу Шокина подозревается именно Джо Байден, а не «неустановленный гражданин США».