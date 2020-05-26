Эксперт перечислил самые достойные бюджетные смартфоны

Москва, 26 мая. Смартфоны, удовлетворяющие основным запросам пользователей, можно найти и в ценовой категории «до 10 тыс. рублей», причем это необязательно будет китайский девайс, заявил IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Обычно к бюджетным относят смартфоны, чья стоимость не превышает 12-15 тыс. рублей. Однако аппараты, удовлетворяющие основные запросы пользователей, можно найти и в ценовой категории «до 10 тыс. рублей», — подчеркивает эксперт.

В качестве примера он приводит смартфон Samsung Galaxy A10 за 8,5 тыс. рублей. По его словам, данный девайс обладает неплохим аккумулятором, картой памяти, однако имеет всего одну камеру на 13 Мп. Тем не менее, как отмечает Николаев, этого вполне достаточно для фотографий нормального качества.

Еще одна бюджетная модель — Realme 5 — стоит дороже (около 11 тыс. рублей), однако превосходит предыдущий девайс почти по всем показателям. Это мощный смартфон с выносливым аккумулятором, а также с 3 Гб оперативной памяти.

Николаев говорит, что на рынке есть много «китайцев», однако россияне относятся к таким смартфонам с опаской.

«Как бы то ни было, заслуживают внимание смартфоны от двух наиболее известных производителей из Китая: Xiaomi и Huawei. Линейка обновляется достаточно быстро, в результате чего появляется возможность приобрести «устаревшие2 модели по более приятным ценам», — говорит эксперт.

По его словам, смартфон Honor 20 может потягаться с топовыми моделями от Samsung или Apple. При этом его цена на порядок ниже — около 20 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Samsung Galaxy A51 со встроенной памятью 64 Гб стал самым популярным смартфоном в РФ по итогам апреля этого года. Об этом свидетельствует статистика сервиса «Яндекс.Маркет». На втором месте рейтинга оказался смартфон Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64 Гб, третью позицию занял гаджет того же производителя Xiaomi Redmi Note 8T 4/64 Гб.