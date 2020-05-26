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В ОПК рассказали об испытаниях первого носителя «Посейдонов»

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В ОПК рассказали об испытаниях первого носителя «Посейдонов»

Москва, 26 мая. Испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 09852 «Белгород», которая будет первым опытным носителем подводных беспилотных аппаратов «Посейдон», продлятся еще 1,5 года, сообщает источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В случае удачного испытания подлодка будет готовиться к передаче ВМФ», — отмечает источник.

Многоцелевая АПЛ «Белгород» является экспериментальной лодкой для беспилотников «Посейдон». Субмарина была спущена на воду в апреле прошлого года в Северодвинске.

Ранее сообщалось, что первый штатный носитель «Посейдонов», подлодку проекта 098531 «Хабаровск» спустят на воду уже в ближайшие месяцы, а испытания будут продолжаться в течение нескольких лет.

Тактико-технические характеристики «Хабаровска» официально не разглашались. Тем не менее согласно данным из открытых источников, скорость субмарины составляет более 30 узлов, ее глубина погружения — 500 метров, автономность — до 120 суток, она может вместить не менее 100 человек экипажа.

Напомним, что о разработке «Посейдона» президент РФ Владимир Путин впервые объявил в своем послании Федеральному собранию в 2018 году. Как отмечал российский лидер, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру противника.

Недавно стало известно, что США испытали новую торпеду для подводной лодки «Вирджиния». Не исключено, что задуматься о готовности ВМС США противостоять российскому флоту их заставила «невидимая» подлодка «Северодвинск». Два года назад инновационная подводная лодка ВМС РФ поставила военных США в тупик: в течение нескольких недель американцы искали российскую субмарину в водах Атлантики, но так и не смогли ее обнаружить.

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Источник: РИА Новости
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