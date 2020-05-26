Ученые предложили лечить повреждения легких от COVID-19 стволовыми клетками

Стокгольм, 26 мая. Шведские медики предложили лечить повреждения легочной ткани от COVID-19 стволовыми клетками, передают «Известия».

Отмечается, что стволовые клетки могут предотвратить тяжелую реакцию иммунной системы, приводящей к острому респираторному дистресс-синдрому (ОРДС) — состоянию, когда легкие теряют способность насыщать кровь кислородом. Чрезмерная воспалительная реакция организма нарушает газообмен.

Шведские ученые предложили способ, который может предотвратить это состояние. Его принцип заключается в применении мезенхимальных стромальных клеток для лечения ОРДС. Эти клетки могут управлять работой иммунной системы.

По словам главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, более 80% пациентов с COVID-19 умирает именно от последствий ОРДС. Это специфическая реакция организма на заражение коронавирусом — научного обоснования у этого явления пока нет.

Ранее стало известно, что пациенты с хроническими заболеваниями печени, в том числе циррозом, чаще остальных умирают после заражения коронавирусом. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в научном журнале Journal оf Hepatology. Ученые проанализировали данные более 150 пациентов с болезнями печени и положительным тестом на COVID-19. Выяснилось, что почти половине из них после госпитализации потребовалось подключение к аппарату искусственной вентиляции легких. В 40% случаев эти больные не выживали.