Европа присматривается к «туристическим пузырям» на фоне пандемии

Лондон, 26 мая. Власти некоторых европейских стран рассматривают идею создания специальных условий для допуска туристов на свою территорию после пандемии коронавируса, так называемых «туристических пузырей».

Как сообщает NBC News, речь идет о «туристических коридорах» или «туристических пузырях», которые позволят приезжим из государств с низким уровнем распространения заболевания свободно путешествовать по миру без необходимости проходить 14-дневный карантин.

В частности, Литва, Эстония и Латвия уже создали то, что они называют «пузырем стран Балтии», позволяя гражданам друг друга путешествовать между тремя государствами без необходимости самоизоляции по прибытии.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что «пузырь» важен для туристического сектора страны, поскольку составляет 5% от ВВП, и является первым в своем роде в Европейском союзе. По его словам, для граждан других стран будут действовать ограничения по карантину.

Аналогичная идея была высказана в понедельник британским министром транспорта Грантом Шаппсом. По его словам, он рассматривает то, что он назвал «воздушными мостами». Это, по его словам, позволит людям из стран с более низким уровнем инфекции приехать в Соединенное Королевство.

Как отмечает издание, идея «туристических коридоров» в Европе не очень подходит для Италии, чьи исторические места и побережье Средиземного моря кране популярны у туристов. В Италии произошла одна из самых сильных вспышек COVID-19 в Европе, унесшая жизни более 32 тыс. человек.

«Это противоречит духу Европейского Союза», — заявил в понедельник министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.

По его словам, как только пандемия окажется под контролем, все государства-члены должны открыть свои границы — и все должны следовать одним и тем же правилам.

На прошлой неделе Италия заявила, что будет готова принять европейских туристов с 3 июня.

Вечером в понедельник Всемирная организация здравоохранения озвучила свежие данные, согласно которым с начала эпидемии в мире выявлено более 5,3 млн случаев заболевания COVID-19, передает RT. За последние 24 часа в мире зафиксировано 100 733 случая инфицирования COVID-19, всего скончались более 342 тыс. пациентов.

МИД РФ рекомендовал россиянам воздерживаться от поездок за границу, если в них нет крайней необходимости. В ведомстве отметили, что глава правительства РФ Михаил Мишустин подчеркнул необходимость исключить возможность повторного завоза коронавируса в страну и призвал не планировать на данном этапе зарубежных туристических поездок.