Россия начала постройку первого стратегического «стелс»-бомбардировщика

Москва, 26 мая. РФ начала постройку первого опытного образца стратегического «стелс»-бомбардировщика в рамках программы «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА, изделие 80), сообщают источники в оборонно-промышленном комплексе.

«Изготовлением элементов планера первой машины займется один из авиазаводов в структуре Объединенной авиастроительный корпорации, разработка рабочей конструкторской документации завершена, началась поставка материалов», — сообщает источник.

По данным из другого источника, на данный момент уже ведется изготовление кабины самолета. Отмечается, что окончательная сборка всей машины завершиться в следующем году.

Напомним, что в декабре прошлого года заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко отмечал, что эскизный проект самолета уже утвержден, ПАО «Туполев» приступило к разработке конструкторской документации, начато создание деталей и составных частей опытных образцов ПАК ДА.

ПАК ДА спроектирован по схеме «летающее крыло». В конструкции будут использоваться технологии и материалы, которые снижающие заметность («стелс»). Новый самолет будет способен переносить стратегические крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы, гиперзвуковое оружие, а также будет оснащен новейшими средствами связи и радиоэлектронной борьбы. Бомбардировщик получит дозвуковую скорость полета.

Ранее китайские эксперты назвали российский Су-34 лучшим истребителем-бомбардировщиком в мире. По их словам, воздушное судно обладает выдающейся маневренностью, высокой скоростью и мощным арсеналом для уничтожения различных наземных и водных целей. Также истребитель может противостоять в воздушном бою современным перехватчикам.